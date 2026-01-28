Фетисов: Олимпийский брейк поможет Овечкину догнать Гретцки

«Надеюсь, Овечкин в этом году побьет абсолютный рекорд Гретцки. Это будет нереально сложно, но, думаю, Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу. Саша успеет отдохнуть и одновременно подготовиться к финальной стадии сезона. Овечкин может постараться забить достаточно, чтобы обойти Гретцки. Можно ли уже сейчас считать Овечкина более великим, чем Гретцки? Они разноплановые игроки, и сравнивать их не совсем корректно. Но по статистике Саша — номер один. Но и у Гретцки достаточно достижений, которые требуют уважения», — передает слова Фетисова Sport24.