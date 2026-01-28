Фетисов: Олимпийский брейк поможет Овечкину догнать Гретцки

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки уже в этом году.
«Надеюсь, Овечкин в этом году побьет абсолютный рекорд Гретцки. Это будет нереально сложно, но, думаю, Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу. Саша успеет отдохнуть и одновременно подготовиться к финальной стадии сезона. Овечкин может постараться забить достаточно, чтобы обойти Гретцки. Можно ли уже сейчас считать Овечкина более великим, чем Гретцки? Они разноплановые игроки, и сравнивать их не совсем корректно. Но по статистике Саша — номер один. Но и у Гретцки достаточно достижений, которые требуют уважения», — передает слова Фетисова Sport24.
В ночь на 28 января в матче против «Сиэтла» (1:5) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство.
40-летний россиянин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах (919). С учетом плей-офф на счету россиянина 996 заброшенных шайб — теперь от рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 28 игр.
Дэн Байлсма
Спенсер Карбери
Филипп Грубауэр
Логан Томпсон
19:30
Итен Фрэнк
21:15
Джаред Маккэн
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
22:33
Деклэйн Чисхольм
27:27
Чендлер Стивенсон
30:09
Джаред Маккэн
(Райан Линдгрен, Мэттью Бенайерс)
37:54
Джордан Эберле
(Джаред Маккэн, Адам Ларссон)
41:27
Мэттью Бенайерс
41:27
Мэттью Бенайерс
42:30
Александр Овечкин
(Райан Леонард, Джейкоб Чикран)
47:32
Беркли Кэттон
49:21
Джастин Сурдиф
53:12
Райкер Эванс
(Фредерик Годро)
53:21
Эли Толванен
56:27
Мэттью Бенайерс
(Джаред Маккэн, Брэндон Монтур)
58:43
Джейкоб Мелансон
58:43
Брэндон Дюхейм
58:43
Брэндон Дюхейм
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит