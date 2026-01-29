Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

«Коламбус» выиграл семь из восьми последних матчей и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «мундиров» от зоны плей-офф составляет шесть очков. В субботу, 31 января, «Коламбус» на выезде сыграет против «Чикаго».