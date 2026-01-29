Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Койл (1'), Кирилл Марченко (20'), Эрик Гудбрансон (22'), Шон Монахан (57') и Мэтью Оливер (59'). У гостей хет-трик оформил Трэвис Конекны (10', 45', 56').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 19-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 44 (19+25) набранных очка. Вместе с Заком Веренски он является лучшим снайпером команды в этом сезоне.
«Коламбус» выиграл семь из восьми последних матчей и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «мундиров» от зоны плей-офф составляет шесть очков. В субботу, 31 января, «Коламбус» на выезде сыграет против «Чикаго».
Рик Боунесс
Рик Токкет
Элвис Мерзликинс
Даниэл Владарж
(00:00-18:05)
Даниэл Владарж
(18:20-57:12)
Даниэл Владарж
(58:54-59:11)
00:38
Чарли Койл
(Матье Оливье, Зак Веренски)
09:03
Трэвис Конекны
(Кэмерон Йорк, Ноа Джулсен)
14:50
Трэвис Санхейм
18:20
Коул Силлинджер
19:12
Командный штраф
19:40
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Адам Фантилли)
21:58
Эрик Гудбрэнсон
(Коул Силлинджер, Чарли Койл)
34:56
Дмитрий Воронков
40:42
Кристиан Дворак
41:57
Мэйсон Марчмент
44:08
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Джейми Драйсдейл)
52:04
Кент Джонсон
55:14
Трэвис Конекны
(Трэвис Санхейм, Кристиан Дворак)
56:32
Шон Монахэн
(Кент Джонсон, Дэймон Северсон)
58:54
Матье Оливье
(Коул Силлинджер)
59:48
Эрик Гудбрэнсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит