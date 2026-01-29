Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.46
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.29
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

«Коламбус» дома обыграл «Филадельфию» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Койл (1'), Кирилл Марченко (20'), Эрик Гудбрансон (22'), Шон Монахан (57') и Мэтью Оливер (59'). У гостей хет-трик оформил Трэвис Конекны (10', 45', 56').

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 19-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 44 (19+25) набранных очка. Вместе с Заком Веренски он является лучшим снайпером команды в этом сезоне.

«Коламбус» выиграл семь из восьми последних матчей и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «мундиров» от зоны плей-офф составляет шесть очков. В субботу, 31 января, «Коламбус» на выезде сыграет против «Чикаго».

Коламбус
5:3
2:1, 1:0, 2:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
29.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 15244 зрителя
Главные тренеры
Рик Боунесс
Рик Токкет
Вратари
Элвис Мерзликинс
Даниэл Владарж
(00:00-18:05)
Даниэл Владарж
(18:20-57:12)
Даниэл Владарж
(58:54-59:11)
1-й период
00:38
Чарли Койл
(Матье Оливье, Зак Веренски)
09:03
Трэвис Конекны
(Кэмерон Йорк, Ноа Джулсен)
14:50
Трэвис Санхейм
18:20
Коул Силлинджер
19:12
Командный штраф
19:40
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Адам Фантилли)
2-й период
21:58
Эрик Гудбрэнсон
(Коул Силлинджер, Чарли Койл)
34:56
Дмитрий Воронков
3-й период
40:42
Кристиан Дворак
41:57
Мэйсон Марчмент
44:08
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Джейми Драйсдейл)
52:04
Кент Джонсон
55:14
Трэвис Конекны
(Трэвис Санхейм, Кристиан Дворак)
56:32
Шон Монахэн
(Кент Джонсон, Дэймон Северсон)
58:54
Матье Оливье
(Коул Силлинджер)
59:48
Эрик Гудбрэнсон
Статистика
Коламбус
Филадельфия
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит