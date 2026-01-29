Ричмонд
Ничушкин прервал безголевую серию из 10 матчей в НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Колорадо» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Казинс (24'), Ридли Грейг (35'), Клод Жиру (43'), Брэди Ткачук (58') и Тим Штюцле (59'). У гостей отличились Паркер Келли (35') и Валерий Ничушкин (44').

Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в первой и последней шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 30-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 19 (4+15) набранных очков.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, прервав свою безголовую серию из десяти матчей. 30-летний россиянин не забивал с 1 января, когда он оформил хет-трик в домашней игре против «Сент-Луиса» (6:1).

Всего на счету Ничушкина после 42 сыгранных матчей 29 (12+17) набранных очков.

«Оттава» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В воскресенье, 1 февраля, «сенаторы» дома сыграют против «Нью-Джерси».

«Колорадо» проиграл три из четырех последних встреч, но продолжает лидировать на Западе.

Оттава
5:2
0:0, 2:1, 3:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
29.01.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17007 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джаред Беднар
Вратари
Джеймс Раймер
Маккензи Блэквуд
(00:00-56:12)
Маккензи Блэквуд
(57:44-58:06)
Маккензи Блэквуд
(c 58:53)
1-й период
01:20
Сэм Малински
17:13
Тэйлор Макар
2-й период
23:21
Ник Казинс
(Тим Штюцле, Артем Зуб)
30:06
Арттури Лехконен
34:05
Паркер Келли
(Брок Нельсон, Китон Миддлтон)
34:22
Ридли Грейг
(Тайлер Клевен, Джордан Спенс)
3-й период
42:06
Клод Жиру
(Ник Дженсен, Тома Шабо)
43:30
Валерий Ничушкин
(Джек Друри)
57:44
Брэди Ткачак
(Джейк Сандерсон)
58:53
Тим Штюцле
(Артем Зуб, Тома Шабо)
Статистика
Оттава
Колорадо
Штрафное время
0
6
Игра в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит