Ничушкин прервал безголевую серию из 10 матчей в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, прервав свою безголовую серию из десяти матчей. 30-летний россиянин не забивал с 1 января, когда он оформил хет-трик в домашней игре против «Сент-Луиса» (6:1).