Голы Мичкова и Гребенкина не спасли «Филадельфию» от поражения

«Бостон» выиграл 12 из 15 последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на пять очков. В понедельник, 2 февраля, «мишки» на выезде сыграют против «Тампы».