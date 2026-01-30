Ричмонд
Голы Мичкова и Гребенкина не спасли «Филадельфию» от поражения

«Бостон» дома обыграл «Филадельфию» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (10'), Павел Заха (11'), Фрейзер Минтен (23'), Кейси Миттельштадт (37'), Таннер Жанно (39') и Марат Хуснутдинов (57'). У гостей забивали Трэвис Конечны (24'), Никита Гребенкин (40') и Матвей Мичков (59').

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 23-летнего россиянина после 50 сыгранных матчей 24 (12+12) набранных очка.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 13-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 21-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 28 (13+15) набранных очков.

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин забросил четвертую шайбу в этом сезоне, прервав свою серию из девяти матчей без голов. Всего на счету 22-летнего россиянина после 39 сыгранных матчей 11 (4+7) набранных очков.

«Бостон» выиграл 12 из 15 последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на пять очков. В понедельник, 2 февраля, «мишки» на выезде сыграют против «Тампы».

«Филадельфия» проиграла 10 из 12 последних матчей и идет на 14-м месте на Востоке. В субботу, 31 января, «летчики» дома сыграют против «Лос-Анджелеса».

Бостон
6:3
2:0, 3:2, 1:1
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
30.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Рик Токкет
Вратари
Джереми Суэймен
Самуэль Эрссон
(00:00-40:00)
Даниэл Владарж
(40:00-56:16)
Даниэл Владарж
(c 56:30)
1-й период
04:54
Денвер Барки
09:49
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Фрейзер Минтен)
10:30
Павел Заха
(Морган Гики, Джонатан Аспирот)
18:31
Хампус Линдхольм
2-й период
22:27
Фрейзер Минтен
(Кейси Миттельштадт)
23:16
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак)
24:10
Мейсон Лорей
36:12
Кейси Миттельштадт
(Фрейзер Минтен, Эндрю Пик)
38:40
Таннер Жанно
(Шон Керали, Эндрю Пик)
39:05
Никита Гребенкин
(Трэвис Конекны)
3-й период
47:17
Марк Кастелич
47:17
Гарнет Хэтэуэй
56:30
Марат Хуснутдинов
(Чарли Макэвой, Джонатан Аспирот)
57:53
Эндрю Пик
58:19
Матвей Мичков
(Денвер Барки, Оуэн Типпетт)
58:58
Мэттью Пойтрас
58:58
Майкл Эйссимонт
58:58
Ник Силер
58:58
Денвер Барки
Статистика
Бостон
Филадельфия
Штрафное время
12
8
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит