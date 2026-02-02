Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Бостоном»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Хэйгел (1'), Оливер Бьоркстранд (31'), Даррен Рэдиш (36'), Ник Пол (37') и Никита Кучеров (52'). У гостей дубль оформил Морган Гики (16', 29'), еще по одной шайбе забросили Алекс Стивз (12'), Виктор Арвидссон (19'), Мэттью Пойтрас (23'). Победу «Тампе» в серии буллитов принес точный бросок Джейк Гюнцель.
Матч проходил в Тампе на открытом воздухе в рамках стадионной серии. Встречу на стадионе «Рэймонд Джеймс», на котором домашние матчи проводит команда НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс», посетили около 65 тыс. человек.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин забросил 28-ю шайбу в сезоне, а также отдал три результативные передачи.
Всего на счету Кучерова после 49 сыгранных матчей 86 (28+58) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (91) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (95).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам и одержал 25-ю победу в сезоне, сравнявшись по этому показателю с лидером лиги Карелом Веймелкой из «Юты».
«Тампа» выиграла 17 из 19 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 4 февраля, «молнии» дома сыграют против «Баффало».
Джон Купер
Марко Штурм
Андрей Василевский
(00:00-65:00)
Джереми Суэймен
(00:00-65:00)
00:11
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
04:57
Доминик Джеймс
05:02
Виктор Арвидссон
07:48
Понтус Хольмберг
11:24
Алекс Стивс
(Майкл Эйссимонт)
15:36
Морган Гики
(Чарли Макэвой, Джонатан Аспирот)
16:55
Джейк Гюнцель
18:03
Виктор Арвидссон
(Морган Гики, Чарли Макэвой)
22:22
Мэттью Пойтрас
(Марк Кастелич)
28:18
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
29:07
Чарли Макэвой
30:28
Оливер Бьоркстранд
(Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель)
30:28
Марк Кастелич
31:01
Андрей Василевский
31:01
Брэндон Хагель
31:01
Андрей Василевский
31:01
Джереми Суэймен
31:01
Чарли Макэвой
31:01
Джереми Суэймен
34:03
Джереми Суэймен
34:16
Таннер Жанно
35:45
Шон Керали
35:50
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
36:13
Ник Пол
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
51:50
Никита Кучеров
(Эрик Чернак, Райан Макдона)
60:18
Давид Пастрняк
64:35
Хампус Линдхольм
победный бросок: Джейк Гюнцель
(Тампа-Бэй)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит