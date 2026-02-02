Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.15
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Василевский побил вратаря сборной США на 65-тысячном стадионе

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский устроил вратарскую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:5 Б).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Матч проходил в Тампе на открытом воздухе в рамках стадионной серии. Встречу на стадионе «Рэймонд Джеймс», на котором домашние матчи проводит команда НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс», посетили около 65 тыс. человек.

В середине второго периода у ворот «Бостона» началась потасовка, в которой активное участие принял вратарь команды Джереми Свэйман. Василевский решил вступиться за партнеров и выехал в центр площадки, предложив 27-летнему американцу лично выяснить отношения.

«Ну, я увидел, что он пошел драться — и пересек красную линию, чтобы с ним помахаться. Я рад, что он принял мой вызов. Вратарь-то отличный. А это была моя первая драка в НХЛ. И мы славно помахались, спасибо ему», — сказал Василевский после матча.

86% посетителей портала HockeyFights, специализирующегося на освещении хоккейных драк, отдали победу Василевскому. После матча оба голкипера обнялись и пожали руки.

Свэйман — один из трех вратарей, включенных в заявку сборной США на Олимпийские игры в Италии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения от международных соревнований.

Напомним, что две недели назад произошел аналогичный инцидент с участием другого российского вратаря: голкипер «Флориды» Сергей Бобровский устроил вратарскую драку с Алексом Недельковичем из «Сан-Хосе». Та драка между вратарями стала первой в НХЛ с февраля 2020 года.

Василевский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам и одержал 25-ю победу в сезоне, сравнявшись по этому показателю с лидером лиги Карелом Веймелкой из «Юты».

«Тампа» выиграла 17 из 19 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 4 февраля, «молнии» дома сыграют против «Баффало».

Тампа-Бэй
6:5
1:3, 3:2, 1:0, 0:0
Б
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
2.02.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 64617 зрителей
Главные тренеры
Джон Купер
Марко Штурм
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-65:00)
Джереми Суэймен
(00:00-65:00)
1-й период
00:11
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
04:57
Доминик Джеймс
05:02
Виктор Арвидссон
07:48
Понтус Хольмберг
11:24
Алекс Стивс
(Майкл Эйссимонт)
15:36
Морган Гики
(Чарли Макэвой, Джонатан Аспирот)
16:55
Джейк Гюнцель
18:03
Виктор Арвидссон
(Морган Гики, Чарли Макэвой)
2-й период
22:22
Мэттью Пойтрас
(Марк Кастелич)
28:18
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
29:07
Чарли Макэвой
30:28
Оливер Бьоркстранд
(Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель)
30:28
Марк Кастелич
31:01
Андрей Василевский
31:01
Брэндон Хагель
31:01
Андрей Василевский
31:01
Джереми Суэймен
31:01
Чарли Макэвой
31:01
Джереми Суэймен
34:03
Джереми Суэймен
34:16
Таннер Жанно
35:45
Шон Керали
35:50
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
36:13
Ник Пол
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
3-й период
51:50
Никита Кучеров
(Эрик Чернак, Райан Макдона)
Овертайм
60:18
Давид Пастрняк
64:35
Хампус Линдхольм
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джейк Гюнцель
(Тампа-Бэй)
Статистика
Тампа-Бэй
Бостон
Штрафное время
15
25
Игра в большинстве
8
3
Голы в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит