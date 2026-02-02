Василевский побил вратаря сборной США на 65-тысячном стадионе

«Ну, я увидел, что он пошел драться — и пересек красную линию, чтобы с ним помахаться. Я рад, что он принял мой вызов. Вратарь-то отличный. А это была моя первая драка в НХЛ. И мы славно помахались, спасибо ему», — сказал Василевский после матча.