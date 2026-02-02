Гол Никишина и пас Свечникова помогли «Каролине» одержать победу

«Каролина» выиграла шесть из восьми последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» по дополнительным показателям. В среду, 4 февраля, «ураганы» дома сыграют против «Оттавы».