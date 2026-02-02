Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.15
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Гол Никишина и пас Свечникова помогли «Каролине» одержать победу

«Каролина» дома обыграла «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (7') и Александр Никишин (53'), у гостей отличились Сэмюэль Хелениус (54') и Куинтон Байфилд (57'). Победу «Каролине» на 85-й секунде овертайма принес точный бросок Себастьяна Ахо.

Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил седьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 22 (7+15) набранных очков.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 47 (20+27) набранных очков.

«Каролина» выиграла шесть из восьми последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» по дополнительным показателям. В среду, 4 февраля, «ураганы» дома сыграют против «Оттавы».

Каролина
3:2
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
1.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джим Хиллер
Вратари
Брэндон Бусси
Антон Форсберг
1-й период
00:32
Джордан Мартинук
06:21
Кевин Фиала
06:25
Джордан Стаал
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
2-й период
20:01
Джордан Мартинук
20:01
Кори Перри
20:01
Кори Перри
22:39
Джоэль Эдмундсон
29:19
Тэйлор Холл
29:19
Бренд Кларк
39:20
Джордан Мартинук
39:20
Бренд Кларк
3-й период
46:18
Джален Чатфилд
47:46
Кори Перри
52:57
Александр Никишин
53:21
Самуэль Хелениус
(Джефф Малотт, Брайан Дюмулин)
56:49
Куинтон Байфилд
(Адриан Кемпе)
Овертайм
61:25
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер)
Статистика
Каролина
Лос-Анджелес
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит