Гол Никишина и пас Свечникова помогли «Каролине» одержать победу

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (7') и Александр Никишин (53'), у гостей отличились Сэмюэль Хелениус (54') и Куинтон Байфилд (57'). Победу «Каролине» на 85-й секунде овертайма принес точный бросок Себастьяна Ахо.
Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил седьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 22 (7+15) набранных очков.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 47 (20+27) набранных очков.
«Каролина» выиграла шесть из восьми последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» по дополнительным показателям. В среду, 4 февраля, «ураганы» дома сыграют против «Оттавы».
Род Бриндамор
Джим Хиллер
Брэндон Бусси
Антон Форсберг
00:32
Джордан Мартинук
06:21
Кевин Фиала
06:25
Джордан Стаал
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
20:01
Джордан Мартинук
20:01
Кори Перри
20:01
Кори Перри
22:39
Джоэль Эдмундсон
29:19
Тэйлор Холл
29:19
Бренд Кларк
39:20
Джордан Мартинук
39:20
Бренд Кларк
46:18
Джален Чатфилд
47:46
Кори Перри
52:57
Александр Никишин
53:21
Самуэль Хелениус
(Джефф Малотт, Брайан Дюмулин)
56:49
Куинтон Байфилд
(Адриан Кемпе)
61:25
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит