«Очень зрелищная игра». Кучеров — о победе над «Бостоном»

Встреча прошла в Тампе на открытом воздухе в рамках стадионной серии. Матч на стадионе «Рэймонд Джеймс», на котором домашние игры проводит команда НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс», посетили около 65 тыс. человек.
Кучеров был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин забросил 28-ю шайбу в сезоне, а также отдал три результативные передачи.
«Все было просто на высшем уровне. Публика была невероятной. Думаю, игра тоже доставила удовольствие болельщикам. Это была очень зрелищная игра. Мы проигрывали 1:5, Васи подрался, и я думаю, что все наконец-то пришли в себя и начали играть как следует, чтобы вырвать победу. Это было невероятно», — приводит слова Кучерова пресс-служба «Тампы».
Также же в этой встрече голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский устроил вратарскую драку с Джереми Свэйманом.
Василевский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам и одержал 25-ю победу в сезоне, сравнявшись по этому показателю с лидером лиги Карелом Веймелкой из «Юты».
«Тампа» выиграла 17 из 19 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.