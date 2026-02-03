Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Монреалем»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 31-ю и 32-ю шайбы в этом сезоне, и был признан первой звездой матча. Всего на счету 28-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 69 (32+37) набранных очков. Капризов является самым результативным игроком «Миннесоты» в этом сезоне, идет на седьмом месте в гонке бомбардиров и занимает третью строчку в гонке снайперов, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (34) и Натану Маккиннону из «Колорадо» (40).