Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Монреалем»

У хозяев в основное время голами отметились Йоэль Эрикссон Эк (1'), Кирилл Капризов (16') и Брок Фэйбер (48'), у гостей — Брендан Галлахер (20'), Иван Демидов (40') и Кирби Дак (41'). Победу «Миннесоте» за 82 секунды до конца овертайма принес точный бросок Капризова.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 31-ю и 32-ю шайбы в этом сезоне, и был признан первой звездой матча. Всего на счету 28-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 69 (32+37) набранных очков. Капризов является самым результативным игроком «Миннесоты» в этом сезоне, идет на седьмом месте в гонке бомбардиров и занимает третью строчку в гонке снайперов, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (34) и Натану Маккиннону из «Колорадо» (40).
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, прервав свою безголовую серию из семи матчей. Всего на счету 20-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 46 (12+34) набранных очков. Демидов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице Беккетта Сеннеке из «Анахайма» (44).
«Миннесота» выиграла четвертый матч кряду и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на пять очков. В четверг, 5 февраля, «дикари» на выезде сыграют против «Нэшвилла».
«Монреаль» прервал серию из трех побед и занимает четвертое место на Востоке, отставая от лидирующей «Тампы» на четыре очка. В тот же день «хабы» на выезде сыграют против «Виннипега».
Джон Хайнс
Мартен Сан-Луи
Филип Густавссон
(00:00-63:38)
Якуб Добеш
(00:00-30:28)
Якуб Добеш
(31:14-63:38)
00:38
Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Юханссон, Мэтт Болди)
00:55
Оливер Капанен
15:48
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз, Райан Хартман)
19:08
Брендан Галлахер
(Филлип Дано, Майкл Мэтисон)
27:53
Лэйн Хатсон
31:14
Зак Богосян
39:43
Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Александр Каррье)
40:12
Кирби Дак
(Ник Сузуки, Ноа Добсон)
47:05
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон, Куинн Хьюз)
62:34
Филлип Дано
63:38
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Куинн Хьюз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит