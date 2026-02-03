Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.40
X
5.50
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.58
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.10
П2
1.51
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Монреалем»

«Миннесота» дома обыграла «Монреаль» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время голами отметились Йоэль Эрикссон Эк (1'), Кирилл Капризов (16') и Брок Фэйбер (48'), у гостей — Брендан Галлахер (20'), Иван Демидов (40') и Кирби Дак (41'). Победу «Миннесоте» за 82 секунды до конца овертайма принес точный бросок Капризова.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 31-ю и 32-ю шайбы в этом сезоне, и был признан первой звездой матча. Всего на счету 28-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 69 (32+37) набранных очков. Капризов является самым результативным игроком «Миннесоты» в этом сезоне, идет на седьмом месте в гонке бомбардиров и занимает третью строчку в гонке снайперов, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (34) и Натану Маккиннону из «Колорадо» (40).

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, прервав свою безголовую серию из семи матчей. Всего на счету 20-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 46 (12+34) набранных очков. Демидов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, на два очка опережая ближайшего преследователя в лице Беккетта Сеннеке из «Анахайма» (44).

«Миннесота» выиграла четвертый матч кряду и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на пять очков. В четверг, 5 февраля, «дикари» на выезде сыграют против «Нэшвилла».

«Монреаль» прервал серию из трех побед и занимает четвертое место на Востоке, отставая от лидирующей «Тампы» на четыре очка. В тот же день «хабы» на выезде сыграют против «Виннипега».

Миннесота
4:3
2:1, 0:1, 1:1
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
3.02.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18228 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Мартен Сан-Луи
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-63:38)
Якуб Добеш
(00:00-30:28)
Якуб Добеш
(31:14-63:38)
1-й период
00:38
Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Юханссон, Мэтт Болди)
00:55
Оливер Капанен
15:48
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз, Райан Хартман)
19:08
Брендан Галлахер
(Филлип Дано, Майкл Мэтисон)
2-й период
27:53
Лэйн Хатсон
31:14
Зак Богосян
39:43
Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Александр Каррье)
3-й период
40:12
Кирби Дак
(Ник Сузуки, Ноа Добсон)
47:05
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон, Куинн Хьюз)
Овертайм
62:34
Филлип Дано
63:38
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Куинн Хьюз)
Статистика
Миннесота
Монреаль
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
