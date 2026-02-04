Шайба Чинахова не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс»

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Бо Хорват (19'), Мэттью Шефер (20'), Мэтью Барзал (49') и Райан Пулок (55'). У гостей забивали Энтони Манта (13'), Егор Чинахов (24'), Брайан Раст (35') и Джастин Бразо (51'). Победу «Айлендерс» принес точный бросок Хорвата на 52-й секунде овертайма.