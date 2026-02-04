Шайба Чинахова не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс»

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Бо Хорват (19'), Мэттью Шефер (20'), Мэтью Барзал (49') и Райан Пулок (55'). У гостей забивали Энтони Манта (13'), Егор Чинахов (24'), Брайан Раст (35') и Джастин Бразо (51'). Победу «Айлендерс» принес точный бросок Хорвата на 52-й секунде овертайма.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 31 из 35 бросков по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 46 сыгранных матчей 17 (11+6) набранных очков. В семи последних матчах Чинахов забросил пять шайб.
«Айлендерс» выиграл четыре из шести последних матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 6 февраля, «островитяне» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
«Питтсбург» занимает шестое место на Востоке. В тот же день «пингвины» на выезде сыграют против «Баффало».
В другом матче игрового дня «Каролина» дома обыграла «Оттаву» (4:3). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Патрик Руа
Дэн Мьюз
Илья Сорокин
(00:00-19:35)
Стюарт Скиннер
(00:00-60:52)
Илья Сорокин
(19:56-60:52)
01:54
Скотт Мэйфилд
12:09
Энтони Манта
(Джастин Бразо)
18:41
Бо Хорват
(Андерс Ли)
19:56
Мэттью Шефер
(Ондржей Палат, Бо Хорват)
23:52
Егор Чинахов
(Томас Новак, Эрик Карлссон)
24:08
Эрик Карлссон
34:09
Брайан Раст
(Илья Соловьев, Сидни Кросби)
38:07
Карсон Соуси
48:37
Мэтью Барзал
(Адам Пелек)
50:40
Джастин Бразо
(Бретт Кулак)
51:52
Сидни Кросби
55:24
Райан Пулок
(Мэтью Барзал, Симон Хольмстрем)
60:52
Бо Хорват
(Мэттью Шефер, Мэтью Барзал)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит