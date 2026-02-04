Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.24
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.13
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Шайба Чинахова не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс»

«Айлендерс» дома обыграли «Питтсбург» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Бо Хорват (19'), Мэттью Шефер (20'), Мэтью Барзал (49') и Райан Пулок (55'). У гостей забивали Энтони Манта (13'), Егор Чинахов (24'), Брайан Раст (35') и Джастин Бразо (51'). Победу «Айлендерс» принес точный бросок Хорвата на 52-й секунде овертайма.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 31 из 35 бросков по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 46 сыгранных матчей 17 (11+6) набранных очков. В семи последних матчах Чинахов забросил пять шайб.

«Айлендерс» выиграл четыре из шести последних матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 6 февраля, «островитяне» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».

«Питтсбург» занимает шестое место на Востоке. В тот же день «пингвины» на выезде сыграют против «Баффало».

В другом матче игрового дня «Каролина» дома обыграла «Оттаву» (4:3). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Айлендерс
5:4
2:1, 0:2, 2:1
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
4.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Дэн Мьюз
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-19:35)
Стюарт Скиннер
(00:00-60:52)
Илья Сорокин
(19:56-60:52)
1-й период
01:54
Скотт Мэйфилд
12:09
Энтони Манта
(Джастин Бразо)
18:41
Бо Хорват
(Андерс Ли)
19:56
Мэттью Шефер
(Ондржей Палат, Бо Хорват)
2-й период
23:52
Егор Чинахов
(Томас Новак, Эрик Карлссон)
24:08
Эрик Карлссон
34:09
Брайан Раст
(Илья Соловьев, Сидни Кросби)
38:07
Карсон Соуси
3-й период
48:37
Мэтью Барзал
(Адам Пелек)
50:40
Джастин Бразо
(Бретт Кулак)
51:52
Сидни Кросби
55:24
Райан Пулок
(Мэтью Барзал, Симон Хольмстрем)
Овертайм
60:52
Бо Хорват
(Мэттью Шефер, Мэтью Барзал)
Статистика
Айлендерс
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит