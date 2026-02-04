Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Кучеров набрал четыре очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 ОТ). Нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. 32-летний хоккеист стал второй звездой игрового дня в НХЛ.
Первой звездой дня стал канадский форвард «Айлендерс» Бо Хорват, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в игре против «Питтсбурга» (5:4 ОТ). Третьей звездой игрового дня был признан канадский нападающий «Каролины» Сет Джарвис, на его счету две шайбы в матче с «Оттавой» (4:3).
Никита Кучеров забросил 29-ю шайбу в этом сезоне. Текущая результативная серия хоккеиста насчитывает девять матчей — на этом отрезке он набрал 23 (6+17) очка. Кучеров набрал четыре очка во втором матче НХЛ подряд.
Всего на счету 32-летнего россиянина после 50 сыгранных матчей 90 (29+61) набранных очков. Кучеров является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (91) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (95).
«Тампа» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 76 очками. В следующем матче «молнии» на своей площадке примут «Флориду».
Джон Купер
Линди Рафф
Андрей Василевский
(00:00-58:22)
Колтен Эллис
(00:00-64:45)
Андрей Василевский
(59:34-64:45)
01:10
Ноа Эстлунд
10:24
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель)
10:35
Гейдж Гонсалвес
13:55
Янис Мозер
16:53
Маттиас Самуэльссон
44:08
Маттиас Самуэльссон
(Джек Куинн, Райан Маклеод)
47:33
Боуэн Байрам
48:53
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
52:55
Кертис Дуглас
54:53
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Расмус Далин)
59:34
Даррен Раддиш
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
64:45
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит