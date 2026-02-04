Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.41
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Кучеров набрал четыре очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 ОТ). Нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. 32-летний хоккеист стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

Первой звездой дня стал канадский форвард «Айлендерс» Бо Хорват, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в игре против «Питтсбурга» (5:4 ОТ). Третьей звездой игрового дня был признан канадский нападающий «Каролины» Сет Джарвис, на его счету две шайбы в матче с «Оттавой» (4:3).

Никита Кучеров забросил 29-ю шайбу в этом сезоне. Текущая результативная серия хоккеиста насчитывает девять матчей — на этом отрезке он набрал 23 (6+17) очка. Кучеров набрал четыре очка во втором матче НХЛ подряд.

Всего на счету 32-летнего россиянина после 50 сыгранных матчей 90 (29+61) набранных очков. Кучеров является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (91) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (95).

«Тампа» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 76 очками. В следующем матче «молнии» на своей площадке примут «Флориду».

Тампа-Бэй
4:3
1:1, 0:0, 2:2
ОТ
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
4.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Линди Рафф
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-58:22)
Колтен Эллис
(00:00-64:45)
Андрей Василевский
(59:34-64:45)
1-й период
01:10
Ноа Эстлунд
10:24
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель)
10:35
Гейдж Гонсалвес
13:55
Янис Мозер
16:53
Маттиас Самуэльссон
3-й период
44:08
Маттиас Самуэльссон
(Джек Куинн, Райан Маклеод)
47:33
Боуэн Байрам
48:53
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
52:55
Кертис Дуглас
54:53
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Расмус Далин)
59:34
Даррен Раддиш
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
Овертайм
64:45
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
Статистика
Тампа-Бэй
Баффало
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
