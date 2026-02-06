Кузьменко получил шайбой по лицу после броска одноклубника

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (9'), Марк Стоун (12'), Павел Дорофеев (14') и Митч Марнер (14'). У гостей единственный результативный бросок на счету Тревора Мура (16').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 26-ю шайбу, а также поучаствовал в последней шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 44 (26+18) набранных очка. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев принял участие в двух первых шайбах своей команды и оформил ассистентский дубль. Всего на счету 30-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 41 (16+25) набранное очко.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко не сумел отметиться результативными действиями. В конце первого периода 30-летний россиянин, накануне отметивший день рождения, получишь удар шайбой в голову после мощного броска одноклубника Дрю Даути. Кузьменко покинул лед с помощью партнеров по команде, но спустя некоторое время смог вернуться в игру.
«Вегас» уходит на олимпийскую паузу на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» — на девятом. 26 февраля «рыцари» и «короли» вновь сыграют друг с другом — на этот раз матч пройдет в Лос-Анджелесе.
Брюс Кэссиди
Джим Хиллер
Адин Хилл
(00:00-13:12)
Антон Форсберг
Адин Хилл
(c 13:15)
08:22
Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
08:45
Киган Колесар
11:49
Марк Стоун
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
13:15
Адриан Кемпе
13:29
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
13:49
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
13:51
Кай Учач
13:51
Самуэль Хелениус
15:03
Тревор Мур
(Джоэль Армиа, Анже Копитар)
16:35
Ши Теодор
27:59
Иван Барбашев
38:03
Митчелл Марнер
46:49
Кэдан Корчак
57:06
Куинтон Байфилд
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит