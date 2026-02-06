Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Кузьменко получил шайбой по лицу после броска одноклубника

«Вегас» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (9'), Марк Стоун (12'), Павел Дорофеев (14') и Митч Марнер (14'). У гостей единственный результативный бросок на счету Тревора Мура (16').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 26-ю шайбу, а также поучаствовал в последней шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 44 (26+18) набранных очка. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев принял участие в двух первых шайбах своей команды и оформил ассистентский дубль. Всего на счету 30-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 41 (16+25) набранное очко.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко не сумел отметиться результативными действиями. В конце первого периода 30-летний россиянин, накануне отметивший день рождения, получишь удар шайбой в голову после мощного броска одноклубника Дрю Даути. Кузьменко покинул лед с помощью партнеров по команде, но спустя некоторое время смог вернуться в игру.

«Вегас» уходит на олимпийскую паузу на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» — на девятом. 26 февраля «рыцари» и «короли» вновь сыграют друг с другом — на этот раз матч пройдет в Лос-Анджелесе.

Вегас
4:1
4:1, 0:0, 0:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
6.02.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18020 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джим Хиллер
Вратари
Адин Хилл
(00:00-13:12)
Антон Форсберг
Адин Хилл
(c 13:15)
1-й период
08:22
Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
08:45
Киган Колесар
11:49
Марк Стоун
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
13:15
Адриан Кемпе
13:29
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
13:49
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
13:51
Кай Учач
13:51
Самуэль Хелениус
15:03
Тревор Мур
(Джоэль Армиа, Анже Копитар)
16:35
Ши Теодор
2-й период
27:59
Иван Барбашев
38:03
Митчелл Марнер
3-й период
46:49
Кэдан Корчак
57:06
Куинтон Байфилд
Статистика
Вегас
Лос-Анджелес
Штрафное время
15
9
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит