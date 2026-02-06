Кузьменко получил шайбой по лицу после броска одноклубника

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 26-ю шайбу, а также поучаствовал в последней шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 44 (26+18) набранных очка. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.