«Для меня это неважно». Панарин — о сумме контракта с «ЛА Кингз»

«Мне кажется, я не тот парень, который слишком много думает о деньгах. Не знаю, может, это прозвучит смешно, но для меня это неважно. Я просто хочу играть за ребят и за организацию. Вот что для меня важно. Очевидно, что это довольно краткосрочный контракт. Это не то, чего я искал, но поскольку я хочу играть только там, у меня было не так много вариантов», — сказал Панарин.