«Для меня это неважно». Панарин — о сумме контракта с «ЛА Кингз»

34-летний россиянин после обмена из «Рейнджерс» подписал с «Лос-Анджелесом» двухлетний контракт с зарплатой 11 млн долларов в год, что на 667 тыс. долларов меньше, чем он зарабатывал в Нью-Йорке.
Сообщалось, что «Сиэтл» предлагал Панарину четырехлетнее соглашение с зарплатой более 14 млн долларов в год, что сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ.
«Мне кажется, я не тот парень, который слишком много думает о деньгах. Не знаю, может, это прозвучит смешно, но для меня это неважно. Я просто хочу играть за ребят и за организацию. Вот что для меня важно. Очевидно, что это довольно краткосрочный контракт. Это не то, чего я искал, но поскольку я хочу играть только там, у меня было не так много вариантов», — сказал Панарин.
Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За семь лет он провел за команду 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. С Панариным «Рейнджерс» трижды выходили в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2021/22 были близки к выходу в финал Кубка Стэнли, но в полуфинале уступили «Тампе» (2−4).
«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. Ожидается, что Панарин дебютирует за новый клуб после олимпийской паузы 26 февраля в домашней игре против «Вегаса».