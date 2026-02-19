Панарин провел первую тренировку в составе «Лос-Анджелеса»

«Я знаю, что ему нравится бросать с левой руки, играя на противоположной стороне, он делает много поперечных передач, я это понял. Разговор с ним прошел легко. Затем я посмотрел, какие партнеры по команде ему лучше всего подойдут, и, как оказалось, Адриан Кемпе тоже бросает с нерабочей руки и играет на противоположной стороне площадки. По крайней мере, кажется, у него это неплохо получается, и посмотрим, как сложится их взаимодействие», — приводит слова главного тренера «Кингз» Джима Хиллера официальный сайт клуба.