Панарин провел первую тренировку в составе «Лос-Анджелеса»

34-летний Панарин вышел на площадку в джерси под номером 72. Этот номер хоккеист выкупил у маскота клуба льва Бэйли. Россиянин играл в тройке нападения с Алексом Лаферрье и Тэйлором Уордом.
«Я знаю, что ему нравится бросать с левой руки, играя на противоположной стороне, он делает много поперечных передач, я это понял. Разговор с ним прошел легко. Затем я посмотрел, какие партнеры по команде ему лучше всего подойдут, и, как оказалось, Адриан Кемпе тоже бросает с нерабочей руки и играет на противоположной стороне площадки. По крайней мере, кажется, у него это неплохо получается, и посмотрим, как сложится их взаимодействие», — приводит слова главного тренера «Кингз» Джима Хиллера официальный сайт клуба.
Артемий Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» в связи с истекающим контрактом. Взамен нью-йоркцы получили 20-летнего канадского форварда Лиама Гринтри, выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор четвертого раунда драфта 2028 года. После перехода 34-летний хоккеист подписал с «королями» двухлетний контракт на общую сумму $22 млн, при этом большая часть этих денег ($20 млн) была выплачена ему сразу в качестве подписного бонуса.
В этом сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 52 матча, в которых набрал 57 (19+38) очков. Он был лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.
«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. Панарин может дебютировать за новый клуб после олимпийской паузы 26 февраля в домашней игре против «Вегаса».