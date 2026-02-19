Панарин рассказал о своей первой тренировке в «Лос-Анджелесе»

«Из-за довольно долгого перерыва было немного сложно с физической подготовкой, но было весело. Приятно видеть ребят рядом, потому что я несколько раз катался один, а это не так уж и весело. Олимпийский перерыв дает мне время познакомиться с ребятами и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают, на следующий день вынуждены играть на другом конце страны, поэтому мне так проще», — приводит слова Панарина пресс-служба клуба.