Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.54
П2
1.61
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2

Панарин рассказал о своей первой тренировке в «Лос-Анджелесе»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин поделился эмоциями от первой тренировки в составе «Кингз».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Напомним, 34-летнего Панарина обменяли из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в связи с завершающимся контрактом.

«Из-за довольно долгого перерыва было немного сложно с физической подготовкой, но было весело. Приятно видеть ребят рядом, потому что я несколько раз катался один, а это не так уж и весело. Олимпийский перерыв дает мне время познакомиться с ребятами и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают, на следующий день вынуждены играть на другом конце страны, поэтому мне так проще», — приводит слова Панарина пресс-служба клуба.

На тренировку Панарин вышел в джерси под номером 72. Этот номер хоккеист выкупил у маскота клуба льва Бэйли. Россиянин играл в тройке нападения с Алексом Лаферрье и Тэйлором Уордом.

В результате обмена Панарина «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского форварда Лиама Гринтри, выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор четвертого раунда драфта 2028 года. После перехода 34-летний хоккеист подписал с «королями» двухлетний контракт на общую сумму $22 млн, при этом большая часть этих денег ($20 млн) была выплачена ему сразу в качестве подписного бонуса.

В нынешнем сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 52 матча, в которых набрал 57 (19+38) очков. Он был лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.