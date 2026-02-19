Панарин рассказал о своей первой тренировке в «Лос-Анджелесе»

Напомним, 34-летнего Панарина обменяли из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в связи с завершающимся контрактом.
«Из-за довольно долгого перерыва было немного сложно с физической подготовкой, но было весело. Приятно видеть ребят рядом, потому что я несколько раз катался один, а это не так уж и весело. Олимпийский перерыв дает мне время познакомиться с ребятами и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают, на следующий день вынуждены играть на другом конце страны, поэтому мне так проще», — приводит слова Панарина пресс-служба клуба.
На тренировку Панарин вышел в джерси под номером 72. Этот номер хоккеист выкупил у маскота клуба льва Бэйли. Россиянин играл в тройке нападения с Алексом Лаферрье и Тэйлором Уордом.
В результате обмена Панарина «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского форварда Лиама Гринтри, выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор четвертого раунда драфта 2028 года. После перехода 34-летний хоккеист подписал с «королями» двухлетний контракт на общую сумму $22 млн, при этом большая часть этих денег ($20 млн) была выплачена ему сразу в качестве подписного бонуса.
В нынешнем сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 52 матча, в которых набрал 57 (19+38) очков. Он был лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.
«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.