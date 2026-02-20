Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ

Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт 40-летнего россиянина со средней годовой зарплатой $9,5 млн рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Продолжу ли играть в НХЛ? Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей, с Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером, а там посмотрим», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Ранее Овечкин провел первую тренировку с «Кэпиталз» после отпуска в Дубае. Хоккеист во время отдыха был замечен на одной из вечеринок в компании своей супруги Анастасии Шубской.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456245031.
В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков. На данный момент на его счету 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.
«Вашингтон» ушел на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».