Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.84
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.39
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.14
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.95
П2
6.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.11
П2
2.19
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
8.00
П2
11.00

Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что пока не знает, будет ли он продлевать контракт с клубом.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт 40-летнего россиянина со средней годовой зарплатой $9,5 млн рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Продолжу ли играть в НХЛ? Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей, с Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером, а там посмотрим», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Ранее Овечкин провел первую тренировку с «Кэпиталз» после отпуска в Дубае. Хоккеист во время отдыха был замечен на одной из вечеринок в компании своей супруги Анастасии Шубской.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456245031.

В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков. На данный момент на его счету 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.

«Вашингтон» ушел на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше