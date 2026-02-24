СМИ: Владислав Гавриков хочет покинуть «Нью-Йорк Рейнджерс»

Владиславу Гаврикову 30 лет. Летом 2025 года подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму в 49 миллионов долларов. Ранее защитник играл за «Лос-Анджелес Кингс», «Коламбус Блю Джекетс», СКА и ярославский «Локомотив». В Пхенчхане-2018 Гавриков был в составе национальной команды, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр. Также в его активе две бронзы чемпионатов мира в составе сборной России — в 2017 и 2019 годах.