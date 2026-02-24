СМИ: Владислав Гавриков хочет покинуть «Нью-Йорк Рейнджерс»

Аналитик NHL Network Майк Рупп заявил, что нынешнее состояние «Рейнджерс» не совсем соответствует тому, на что рассчитывал Гавриков, когда приходил в команду. По данным источника, защитник не желает участвовать в перестройке команды и хотел бы сменить команду.
В текущем регулярном чемпионате Владислав Гавриков провел 57 матчей и набрал 21 (9+12) очко. «Рейнджерс» в 57 матчах набрал 50 очков и занимает последнее, 16-е место, в Восточной конференции.
Владиславу Гаврикову 30 лет. Летом 2025 года подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму в 49 миллионов долларов. Ранее защитник играл за «Лос-Анджелес Кингс», «Коламбус Блю Джекетс», СКА и ярославский «Локомотив». В Пхенчхане-2018 Гавриков был в составе национальной команды, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр. Также в его активе две бронзы чемпионатов мира в составе сборной России — в 2017 и 2019 годах.
Ранее в феврале 2025 года «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял в «Лос-Анджелес Кингс» лидера команды — российского форварда Артемия Панарина. Помимо Гаврикова, в команде есть еще один россиянин — голкипер Игорь Шестеркин. В начале январе он получил травму левой ноги в матче против «Юты», однако, по сообщениям СМИ, восстановился и уже проводит тренировки с командой.
«Нью-Йорк Рейнджерс» возглавляет Майк Салливан, который накануне привел сборную США к первым золотым олимпийским медалям с 1980 года.