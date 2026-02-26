Ричмонд
Кучеров забил 30-й гол и обошел Маккиннона в гонке бомбардиров

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Торонто» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

У хозяев дубль оформил Брейден Пойнт (28', 57'), еще по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвес (28') и Никита Кучеров (43'). У гостей отличились Джон Таварес (57') и Мэтт Нис (58').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и был признан второй звездой встречи. Также 32-летний россиянин поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи.

Всего на счету Кучерова после 52 сыгранных матчей 94 (30+64) набранных очка. Он 
поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив капитана «Колорадо» Натана Маккиннона (93). Лидером бомбардирской гонки остается капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (98).

Текущая результативная серия Кучерова насчитывает 11 матчей. На этом отрезке он набрал 27 (7+20) очков.

Первая результативная передача Кучерова стала для него юбилейной 700-й в регулярных чемпионатах НХЛ — на это ему понадобилось 855 матчей. Из действующих игроков НХЛ быстрее до этой отметки добрался только Макдэвид (699), из игроков не из Северной Америки — словак Петер Штястны (784).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков по своим воротам и одержал 28-ю победу в сезоне. Он обошел голкипера «Юты» Карела Веймелку и стал лидером лиги по этому показателю.

«Тампа» выиграла 20 из 22 последних матчей и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на два очка. В пятницу, 27 февраля, команды сыграют друг с другом на домашнем льду «ураганов».

Тампа-Бэй
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
26.02.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Крэйг Беруби
Вратари
Андрей Василевский
Энтони Столарц
1-й период
14:06
Симон Бенуа
2-й период
20:48
Эрик Чернак
27:07
Брэйден Пойнт
(Понтус Хольмберг, Шарль-Эдуард Д'Астус)
27:58
Гейдж Гонсалвес
(Никита Кучеров, Шарль-Эдуард Д'Астус)
27:58
Оливер Экман-Ларссон
3-й период
42:59
Никита Кучеров
(Гейдж Гонсалвес, Брэйден Пойнт)
45:24
Остон Мэттьюс
49:43
Симон Бенуа
54:54
Райан Макдона
56:19
Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэттью Найз)
56:30
Брэйден Пойнт
(Гейдж Гонсалвес, Никита Кучеров)
57:13
Мэттью Найз
(Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс)
Статистика
Тампа-Бэй
Торонто
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
