Панарин оформил ассистентский дубль в дебюте за «Лос-Анджелес»

У гостей дубль оформил Павел Дорофеев (11', 56'), еще по одной шайбе забросили Колтон Сиссонс (49'), Брэндон Саад (52'), Райлли Смит (53') и Иван Барбашев (60'). У хозяев дубль оформил Куинтон Байфилд (15', 54'), также забивали Адриан Кемпе (35') и Брандт Кларк (59').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 27-ю и 28-ю шайбы в этом сезоне, и был признан первой звездой матча. Всего на счету 25-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 46 (28+18) набранных очков. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 17-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 30-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 42 (17+25) набранных очка.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин провел дебютный матч за «королей» после обмена из «Рейнджерс». 34-летний россиянин поучаствовал в первых двух шайбах своей команды и записал на свой счет две результативные передачи. Всего на счету Панарина после 52 сыгранных матчей 57 (19+38) набранных очков.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко поучаствовал в третьей и четвертой шайбах, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету 30-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 25 (13+12) набранных очков.
«Вегас» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 28 февраля, «рыцари» на выезде сыграют против «Вашингтона».
«Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение кряду и идет на девятом месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на три очка. В пятницу, 27 февраля, «короли» дома сыграют против «Эдмонтона».
Джим Хиллер
Брюс Кэссиди
Антон Форсберг
Адин Хилл
10:59
Павел Дорофеев
(Таннер Лачински, Райлли Смит)
13:51
Расмус Андерссон
14:31
Куинтон Байфилд
(Артемий Панарин, Бренд Кларк)
31:47
Кори Перри
Жереми Лозон
34:44
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Артемий Панарин)
48:07
Колтон Сиссонс
(Брэден Боумэн, Адин Хилл)
51:16
Брэндон Саад
(Александр Хольц, Колтон Сиссонс)
52:21
Райлли Смит
(Таннер Лачински, Брэйден Макнэбб)
53:26
Куинтон Байфилд
(Андрей Кузьменко)
55:10
Артемий Панарин
55:59
Павел Дорофеев
(Брэден Боумэн, Таннер Лачински)
58:54
Бренд Кларк
(Андрей Кузьменко, Адриан Кемпе)
59:32
Иван Барбашев
(Томаш Гертл, Брэйден Макнэбб)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит