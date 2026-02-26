Панарин оформил ассистентский дубль в дебюте за «Лос-Анджелес»

«Вегас» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 28 февраля, «рыцари» на выезде сыграют против «Вашингтона».



«Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение кряду и идет на девятом месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на три очка. В пятницу, 27 февраля, «короли» дома сыграют против «Эдмонтона».