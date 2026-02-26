Кенневилль вторым в истории выиграл 1000 матчей как тренер в НХЛ

«Безумная, безумная игра, какая победа! На моем пути было много весёлых матчей, и сегодняшний определенно войдет в этот список. Парни были в игре до конца и смогли вырвать победу в концовке. Не могу описать, как важна эта победа с точки зрения нашего сезона», — поделился впечатлениями Кенневилль сразу после матча.