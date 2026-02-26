Кенневилль вторым в истории выиграл 1000 матчей как тренер в НХЛ

Главный тренер «Анахайма» Джоэль Кенневилль одержал свою 1000-ю победу в карьере в НХЛ. Это знаковое число пришлось на матч с «Эдмонтоном», завершившийся со счетом 6:5.
«Безумная, безумная игра, какая победа! На моем пути было много весёлых матчей, и сегодняшний определенно войдет в этот список. Парни были в игре до конца и смогли вырвать победу в концовке. Не могу описать, как важна эта победа с точки зрения нашего сезона», — поделился впечатлениями Кенневилль сразу после матча.
67-летнему специалисту потребовалось 1825 игр, чтобы достичь этого рубежа. Ранее только Скотти Боумэн добивался четырехзначного числа побед в НХЛ, установив рекорд лиги с 1244 победами в 2142 матчах.
За свою карьеру Кенневилль 20 раз выходил в плей-офф и трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Чикаго» в 2010, 2013 и 2015 годах.
В ближайшие пару лет к Кенневиллю и Боумэну с 1000 победами в НХЛ могут присоединиться еще два действующих специалиста — Пол Морис и Линди Рафф.
Джоэль Кенневилль
Крис Ноблок
Лукаш Достал
Тристан Джарри
(00:00-46:39)
Коннор Ингрэм
(46:39-59:04)
Коннор Ингрэм
(59:37-59:53)
00:13
Джек Рословик
(Мэтт Савой, Дарнелл Нерс)
01:14
Маттиас Экхольм
09:03
Райан Нюджент-Хопкинс
(Мэтт Савой, Коннор Макдэвид)
10:30
Иан Мур
(Дженсен Харкинс, Росс Джонстон)
12:51
Адам Хенрик
19:42
Каттер Готье
21:52
Джек Рословик
23:01
Алекс Киллорн
(Мэйсон Мактавиш, Лео Карлссон)
34:32
Тай Эмберсон
38:45
Зак Хаймэн
(Эван Бушар, Маттиас Экхольм)
39:20
Эван Бушар
(Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
41:30
Лео Карлссон
(Крис Крайдер, Джейкоб Труба)
42:55
Олен Зеллвегер
(Радко Гудас, Трой Терри)
43:56
Иан Мур
45:53
Мэтт Савой
(Маттиас Экхольм, Василий Подколзин)
46:39
Бекетт Сенекке
(Джексон Лакомб)
58:46
Каттер Готье
(Крис Крайдер, Лео Карлссон)
59:37
Коннор Макдэвид
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит