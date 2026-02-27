Ричмонд
Две передачи Малкина и гол Чинахова принесли победу «Питтсбургу»

«Питтсбург» дома обыграл «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Томми Новак (19'), Коннор Клифтон (47'), Егор Чинахов (48') и Блейк Лизотт (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Пола Коттера (25').

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил 12-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 19 (12+7) набранных очков.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в первой и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 40-летнего россиянина после 42 сыгранных матчей 46 (13+33) набранных очков.

«Питтсбург» выиграл восемь из десяти последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на восемь очков. В субботу, 28 февраля, «пингвины» на выезде сыграют против «Рейнджерс».

«Нью-Джерси» проиграл семь из восьми последних игр и идет на предпоследнем, 15-м месте на Востоке. В тот же день «дьяволы» на выезде сыграют против «Сент-Луиса».

Питтсбург
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
27.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18288 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Шелдон Киф
Вратари
Артур Шилов
(00:00-37:44)
Якоб Маркстрем
(00:00-21:18)
Артур Шилов
(c 38:00)
Якоб Маркстрем
(21:24-24:44)
Якоб Маркстрем
(24:56-56:08)
Якоб Маркстрем
(56:11-56:52)
Якоб Маркстрем
(57:27-57:31)
Якоб Маркстрем
(c 58:01)
1-й период
17:26
Арсений Грицюк
18:51
Томас Новак
(Крис Летанг, Евгений Малкин)
2-й период
21:24
Евгений Малкин
24:56
Пол Коттер
(Дуги Хэмилтон, Джек Хьюз)
24:56
Командный штраф
29:59
Эйвери Хейз
33:04
Джонатан Ковачевич
35:33
Крис Летанг
38:00
Шимон Немец
3-й период
46:30
Коннор Клифтон
(Райан Ши, Энтони Манта)
47:20
Егор Чинахов
(Евгений Малкин)
56:11
Коннор Клифтон
58:01
Блэйк Лизотт
Статистика
Питтсбург
Нью-Джерси
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
