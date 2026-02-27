Капризов оформил ассистентский дубль в матче против лидера НХЛ

У гостей дублями отметились Йоэль Эрикссон Эк (28', 38') и Мэтт Болди (57', 60'), еще одну шайбу забросил Матс Цуккарелло (56'). У хозяев дубль на счету Мартина Нечаса (34', 60').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в первой и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 28-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 72 (32+40) набранных очков. После этого матча он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись по очкам с нападающим «Бостона» Давида Пастрняком.
«Миннесота» одержала шестую победу подряд и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 28 февраля, «дикари» на выезде сыграют против «Юты».
«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Запада, опережая «Миннесоту» на пять очков. В воскресенье, 1 марта, «лавины» дома сыграют против «Чикаго».
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Маккензи Блэквуд
(00:00-59:08)
Филип Густавссон
(00:00-58:56)
Маккензи Блэквуд
(c 59:28)
Йеспер Валльстедт
(c 58:56)
04:41
Дэмон Хант
09:38
Джош Мэнсон
12:03
Габриэль Ландескуг
26:49
Кэйл Макар
27:48
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
33:30
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон)
34:15
Габриэль Ландескуг
35:04
Валерий Ничушкин
35:08
Брент Бернс
37:37
Юэль Эрикссон Эк
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
52:36
Нико Штурм
55:08
Матс Зуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
56:12
Данила Юров
56:38
Мэтт Болди
59:03
Мартин Нечас
(Габриэль Ландескуг, Нэйтан Маккиннон)
59:28
Мэтт Болди
(Джейкоб Миддлтон, Брок Фэйбер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит