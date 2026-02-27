Ричмонд
Капризов оформил ассистентский дубль в матче против лидера НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Колорадо» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублями отметились Йоэль Эрикссон Эк (28', 38') и Мэтт Болди (57', 60'), еще одну шайбу забросил Матс Цуккарелло (56'). У хозяев дубль на счету Мартина Нечаса (34', 60').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в первой и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 28-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 72 (32+40) набранных очков. После этого матча он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись по очкам с нападающим «Бостона» Давида Пастрняком.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 28 февраля, «дикари» на выезде сыграют против «Юты».

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Запада, опережая «Миннесоту» на пять очков. В воскресенье, 1 марта, «лавины» дома сыграют против «Чикаго».

Колорадо
2:5
0:0, 1:2, 1:3
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
27.02.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18148 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Маккензи Блэквуд
(00:00-59:08)
Филип Густавссон
(00:00-58:56)
Маккензи Блэквуд
(c 59:28)
Йеспер Валльстедт
(c 58:56)
1-й период
04:41
Дэмон Хант
09:38
Джош Мэнсон
12:03
Габриэль Ландескуг
2-й период
26:49
Кэйл Макар
27:48
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
33:30
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон)
34:15
Габриэль Ландескуг
35:04
Валерий Ничушкин
35:08
Брент Бернс
37:37
Юэль Эрикссон Эк
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
3-й период
52:36
Нико Штурм
55:08
Матс Зуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
56:12
Данила Юров
56:38
Мэтт Болди
59:03
Мартин Нечас
(Габриэль Ландескуг, Нэйтан Маккиннон)
59:28
Мэтт Болди
(Джейкоб Миддлтон, Брок Фэйбер)
Статистика
Колорадо
Миннесота
Штрафное время
12
6
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
