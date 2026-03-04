Грицюк прервал безголевую серию в НХЛ, забросив Бобровскому

У хозяев заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (13'), Даги Хэмилтон (22'), Коди Гласс (29'), Доусон Мерсер (57') и Шимон Немец (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Антона Лунделля (15').
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил 10-ю шайбу в этом сезоне. 24-летний россиянин прервал десятиматчевую безголевую серию и шестиматчевую серию без набранных очков. Всего на его счету после 57 сыгранных матчей 24 (10+14) набранных очка.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам из 31.
«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков. В четверг, 5 марта, «дьяволы» дома сыграют против «Торонто».
«Флорида» проиграла восемь из десяти последних матчей и идет на 14-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 10 очков. В пятницу, 6 марта, «пантеры» на выезде сыграют против «Коламбуса».
Шелдон Киф
Пол Морис
Якоб Маркстрем
Сергей Бобровский
(00:00-56:05)
Сергей Бобровский
(56:23-57:21)
Сергей Бобровский
(c 59:20)
12:10
Арсений Грицюк
(Коннор Браун)
12:29
Бренден Диллон
12:29
Бренден Диллон
12:29
Эту Луостаринен
14:37
Антон Лунделл
(Эван Родригес, Увис Балинскис)
15:15
Люк Хьюз
15:15
Эй Джей Грир
19:07
Бренден Диллон
19:07
Бренден Диллон
20:47
Аарон Экблад
21:35
Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
24:26
Брэд Маршан
28:13
Коди Гласс
(Ленни Хямеэнахо, Дуги Хэмилтон)
32:48
Брэд Маршан
56:23
Доусон Мерсер
59:20
Шимон Немец
(Коннор Браун, Джек Хьюз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит