Шайба Хуснутдинова помогла «Бостону» обыграть «Питтсбург»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов (6') и Кейси Миттельштадт (6'). У гостей единственный результативный бросок на счету Эрика Карлссона (1').
Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил 13-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 23-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 27 (13+14) набранных очков.
Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 19 (1+18) набранных очков.
«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на девять очков. В пятницу, 6 марта, «мишки» на выезде сыграют против «Нэшвилла».
«Питтсбург» идет на шестом месте на Востоке, отставая от лидера на семь очков. В тот же день «пингвины» дома сыграют против «Баффало».
В другом матче игрового дня «Колорадо» на выезде обыграл «Анахайм» (5:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Марко Штурм
Дэн Мьюз
Джереми Суэймен
Стюарт Скиннер
(00:00-58:01)
00:42
Эрик Карлссон
(Брайан Раст)
00:42
Командный штраф
05:10
Марат Хуснутдинов
(Майкл Эйссимонт)
06:00
Кейси Миттельштадт
(Никита Задоров, Павел Заха)
14:06
Коннор Клифтон
18:40
Джонатан Аспирот
30:34
Егор Чинахов
31:55
Командный штраф
38:25
Энтони Манта
41:15
Кейси Миттельштадт
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит