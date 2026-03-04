Ричмонд
Шайба Хуснутдинова помогла «Бостону» обыграть «Питтсбург»

«Бостон» дома обыграл «Питтсбург» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов (6') и Кейси Миттельштадт (6'). У гостей единственный результативный бросок на счету Эрика Карлссона (1').

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил 13-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 23-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 27 (13+14) набранных очков.

Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 19 (1+18) набранных очков.

«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на девять очков. В пятницу, 6 марта, «мишки» на выезде сыграют против «Нэшвилла».

«Питтсбург» идет на шестом месте на Востоке, отставая от лидера на семь очков. В тот же день «пингвины» дома сыграют против «Баффало».

В другом матче игрового дня «Колорадо» на выезде обыграл «Анахайм» (5:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Бостон
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
4.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Дэн Мьюз
Вратари
Джереми Суэймен
Стюарт Скиннер
(00:00-58:01)
1-й период
00:42
Эрик Карлссон
(Брайан Раст)
00:42
Командный штраф
05:10
Марат Хуснутдинов
(Майкл Эйссимонт)
06:00
Кейси Миттельштадт
(Никита Задоров, Павел Заха)
14:06
Коннор Клифтон
18:40
Джонатан Аспирот
2-й период
30:34
Егор Чинахов
31:55
Командный штраф
38:25
Энтони Манта
3-й период
41:15
Кейси Миттельштадт
Статистика
Бостон
Питтсбург
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит