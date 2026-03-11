Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
4.70
X
4.30
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Торпедо
П1
1.65
X
4.88
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Локомотив
П1
2.70
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
П1
3.30
X
4.27
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Северсталь
П1
3.95
X
4.47
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.50
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
П1
2.90
X
4.09
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Детройт
3
П1
X
П2

Никишин стал первой звездой матча «Каролина» — «Питтсбург»

«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен (8'), Марк Янковски (43'), Сет Джарвис (44') и Александр Никишин (52'). У гостей дубль оформил Брайан Раст (32', 60'), еще по одной шайбе забросили Энтони Манта (20') и Ноэль Аччари (28'). Победу «Каролине» в серии буллитов принес точный бросок Джексона Блэйка.

Защитник «Каролины» Александр Никишин был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин забросил девятую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство «пять на три», а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на его счету после 63 сыгранных матчей 25 (9+16) набранных очков.

https://vksport.vkvideo.ru/video-50270859_456245131.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей, а также реализовал свой бросок в послематчевой серии буллитов. Всего на счету 25-летнего россиянина после 64 сыгранных матчей 56 (23+33) набранных очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Каролины» в этом сезоне после финна Себастьяна Ахо (66).

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет ассистентский дубль. Всего на счету 25-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 25 (14+11) набранных очков.

«Каролина» выиграла восемь из десяти последних матчей и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Баффало» на два очка. В пятницу, 13 марта, «ураганы» дома сыграют против «Сент-Луиса».

«Питтсбург» проиграла пять из семи последних матчей и идет на пятом месте на Востоке, отставая от «Каролины» на девять очков. В тот же день «пингвины» на выезде сыграют против «Вегаса».

Каролина
5:4
1:1, 0:1, 3:2, 0:0
Б
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
11.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18569 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Дэн Мьюз
Вратари
Фредерик Андерсен
Стюарт Скиннер
1-й период
01:16
Коннор Клифтон
07:46
Логан Стэнковен
(Майк Райлли, Джексон Блэйк)
13:53
Джексон Блэйк
19:04
Энтони Манта
(Вилле Койвунен)
2-й период
23:29
Андрей Свечников
27:33
Андрей Свечников
30:23
Вильям Каррье
31:44
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Егор Чинахов)
31:57
Александр Никишин
31:57
Ноэль Аччиари
33:17
Паркер Уотерспун
3-й период
42:49
Марк Янковски
(Александр Никишин, Вильям Каррье)
43:48
Сет Джарвис
(Андрей Свечников)
49:21
Райан Ши
50:53
Паркер Уотерспун
51:21
Александр Никишин
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
51:42
Крис Летанг
57:52
Ноэль Аччиари
(Брайан Раст, Егор Чинахов)
59:24
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Рикард Ракелль)
Овертайм
62:31
Джейкоб Слэвин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джексон Блэйк
(Каролина)
Статистика
Каролина
Питтсбург
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит