Никишин стал первой звездой матча «Каролина» — «Питтсбург»

Защитник «Каролины» Александр Никишин был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин забросил девятую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство «пять на три», а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на его счету после 63 сыгранных матчей 25 (9+16) набранных очков.