Никишин стал первой звездой матча «Каролина» — «Питтсбург»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен (8'), Марк Янковски (43'), Сет Джарвис (44') и Александр Никишин (52'). У гостей дубль оформил Брайан Раст (32', 60'), еще по одной шайбе забросили Энтони Манта (20') и Ноэль Аччари (28'). Победу «Каролине» в серии буллитов принес точный бросок Джексона Блэйка.
Защитник «Каролины» Александр Никишин был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин забросил девятую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство «пять на три», а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на его счету после 63 сыгранных матчей 25 (9+16) набранных очков.
https://vksport.vkvideo.ru/video-50270859_456245131.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей, а также реализовал свой бросок в послематчевой серии буллитов. Всего на счету 25-летнего россиянина после 64 сыгранных матчей 56 (23+33) набранных очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Каролины» в этом сезоне после финна Себастьяна Ахо (66).
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет ассистентский дубль. Всего на счету 25-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 25 (14+11) набранных очков.
«Каролина» выиграла восемь из десяти последних матчей и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Баффало» на два очка. В пятницу, 13 марта, «ураганы» дома сыграют против «Сент-Луиса».
«Питтсбург» проиграла пять из семи последних матчей и идет на пятом месте на Востоке, отставая от «Каролины» на девять очков. В тот же день «пингвины» на выезде сыграют против «Вегаса».
Род Бриндамор
Дэн Мьюз
Фредерик Андерсен
Стюарт Скиннер
01:16
Коннор Клифтон
07:46
Логан Стэнковен
(Майк Райлли, Джексон Блэйк)
13:53
Джексон Блэйк
19:04
Энтони Манта
(Вилле Койвунен)
23:29
Андрей Свечников
27:33
Андрей Свечников
30:23
Вильям Каррье
31:44
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Егор Чинахов)
31:57
Александр Никишин
31:57
Ноэль Аччиари
33:17
Паркер Уотерспун
42:49
Марк Янковски
(Александр Никишин, Вильям Каррье)
43:48
Сет Джарвис
(Андрей Свечников)
49:21
Райан Ши
50:53
Паркер Уотерспун
51:21
Александр Никишин
(Николай Элерс, Себастьян Ахо)
51:42
Крис Летанг
57:52
Ноэль Аччиари
(Брайан Раст, Егор Чинахов)
59:24
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Рикард Ракелль)
62:31
Джейкоб Слэвин
победный бросок: Джексон Блэйк
(Каролина)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит