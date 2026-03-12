Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения

У хозяев заброшенными шайбами отметились Трэвис Конекны (25'), Тревор Зеграс (33'), Джейми Драйсдейл (48') и Оуэн Типпетт (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Райана Леонарда (10').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. 40-летний россиянин провел на площадке 15 минут и 45 секунд, нанес пять бросков в створ ворот и применил два силовых приема, закончив матч с отрицательным показателем полезности — «-1».
Всего на счету Овечкина после 66 сыгранных матчей 51 (24+27) набранное очко. Он прервал свою трехматчевую серию без набранных очков, однако серия без голов теперь составляет четыре игры.
На данный момент на счету Овечкина 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 16 матчей.
«Филадельфия» выиграла пять из семи последних матчей и обошла «Вашингтон» в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на 11-е место. Отставание «летчиков» от зоны плей-офф составляет семь очков. В пятницу, 13 марта, «Филадельфия» на выезде сыграет против «Миннесоты».
«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних игр и идет на 12-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на семь баллов. В тот же день «столичные» на выезде сыграют против «Баффало».
Рик Токкет
Спенсер Карбери
Самуэль Эрссон
Логан Томпсон
(00:00-48:38)
Логан Томпсон
(48:46-57:28)
Логан Томпсон
(57:54-58:01)
Логан Томпсон
(c 58:57)
04:16
Тимоти Лильегрен
09:03
Тревор Зеграс
09:51
Райан Леонард
(Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа)
11:57
Джейкоб Чикран
14:03
Никита Гребенкин
14:03
Брэндон Дюхейм
15:14
Расмус Ристолайнен
24:23
Трэвис Конекны
(Алекс Бамп, Трэвис Санхейм)
32:13
Тревор Зеграс
(Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем)
46:09
Трэвис Конекны
46:09
Том Уилсон
47:17
Джейми Драйсдейл
(Ноа Кэйтс, Кэмерон Йорк)
48:46
Шон Кутюрье
58:57
Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс, Кристиан Дворак)
60:00
Никита Гребенкин
60:00
Никита Гребенкин
60:00
Брэндон Дюхейм
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит