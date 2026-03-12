Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения

«Филадельфия» дома обыграла «Вашингтон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Трэвис Конекны (25'), Тревор Зеграс (33'), Джейми Драйсдейл (48') и Оуэн Типпетт (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Райана Леонарда (10').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. 40-летний россиянин провел на площадке 15 минут и 45 секунд, нанес пять бросков в створ ворот и применил два силовых приема, закончив матч с отрицательным показателем полезности — «-1».

Всего на счету Овечкина после 66 сыгранных матчей 51 (24+27) набранное очко. Он прервал свою трехматчевую серию без набранных очков, однако серия без голов теперь составляет четыре игры.

На данный момент на счету Овечкина 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 16 матчей.

«Филадельфия» выиграла пять из семи последних матчей и обошла «Вашингтон» в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на 11-е место. Отставание «летчиков» от зоны плей-офф составляет семь очков. В пятницу, 13 марта, «Филадельфия» на выезде сыграет против «Миннесоты».

«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних игр и идет на 12-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на семь баллов. В тот же день «столичные» на выезде сыграют против «Баффало».

Филадельфия
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
12.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19053 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Эрссон
Логан Томпсон
(00:00-48:38)
Логан Томпсон
(48:46-57:28)
Логан Томпсон
(57:54-58:01)
Логан Томпсон
(c 58:57)
1-й период
04:16
Тимоти Лильегрен
09:03
Тревор Зеграс
09:51
Райан Леонард
(Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа)
11:57
Джейкоб Чикран
14:03
Никита Гребенкин
14:03
Брэндон Дюхейм
15:14
Расмус Ристолайнен
2-й период
24:23
Трэвис Конекны
(Алекс Бамп, Трэвис Санхейм)
32:13
Тревор Зеграс
(Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем)
3-й период
46:09
Трэвис Конекны
46:09
Том Уилсон
47:17
Джейми Драйсдейл
(Ноа Кэйтс, Кэмерон Йорк)
48:46
Шон Кутюрье
58:57
Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс, Кристиан Дворак)
Овертайм
60:00
Никита Гребенкин
60:00
Никита Гребенкин
60:00
Брэндон Дюхейм
Статистика
Филадельфия
Вашингтон
Штрафное время
14
10
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
