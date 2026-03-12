НХЛ оштрафовала «Оттаву» по делу об обмене Дадонова

Национальная хоккейная лига определила санкции в отношении «Оттавы» за нелегальный обмен Евгения Дадонова.
В 2021 году «Сенаторз» отправили Дадонова в «Вегас», но не предоставили руководству «Голден Найтс» список команд, которые россиянин назвал неприемлемыми для перехода. В результате того инцидента «Вегас» не сумел позднее обменять Дадонова в «Анахайм».
Изначально НХЛ планировала полностью лишить «Оттаву» выбора в первом раунде драфта. Как сообщает TSN, руководство лиги решило смягчить наказание — «Сенаторз» смогут выбрать под 32-м номером на драфте-2026.
«Оттава» также заплатит штраф в размере 1 миллиона канадских долларов (около 730 тысяч американских долларов), а 32-й пик не сможет быть активом в рамках обмена.
В текущем сезоне Дадонов является игроков «Нью-Джерси», но он не отметился ни одним результативным действием в 18 играх регулярного чемпионата.
Дадонову 37 лет. Также Дадонов выступал в НХЛ за «Флориду Пантерз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». В КХЛ Дадонов дважды завоевывал Кубок Гагарина с петербургским СКА. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.