НХЛ оштрафовала «Оттаву» по делу об обмене Дадонова

Дадонову 37 лет. Также Дадонов выступал в НХЛ за «Флориду Пантерз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». В КХЛ Дадонов дважды завоевывал Кубок Гагарина с петербургским СКА. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.