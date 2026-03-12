Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.76
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.51
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.47
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
13.03
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
13.03
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
13.03
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.50
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

НХЛ оштрафовала «Оттаву» по делу об обмене Дадонова

НХЛ на своем сайте объявила об изменении наказания для «Оттавы Сенаторз» по делу об обмене Евгения Дадонова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Национальная хоккейная лига определила санкции в отношении «Оттавы» за нелегальный обмен Евгения Дадонова.

В 2021 году «Сенаторз» отправили Дадонова в «Вегас», но не предоставили руководству «Голден Найтс» список команд, которые россиянин назвал неприемлемыми для перехода. В результате того инцидента «Вегас» не сумел позднее обменять Дадонова в «Анахайм».

Изначально НХЛ планировала полностью лишить «Оттаву» выбора в первом раунде драфта. Как сообщает TSN, руководство лиги решило смягчить наказание — «Сенаторз» смогут выбрать под 32-м номером на драфте-2026.

«Оттава» также заплатит штраф в размере 1 миллиона канадских долларов (около 730 тысяч американских долларов), а 32-й пик не сможет быть активом в рамках обмена.

В текущем сезоне Дадонов является игроков «Нью-Джерси», но он не отметился ни одним результативным действием в 18 играх регулярного чемпионата.

Дадонову 37 лет. Также Дадонов выступал в НХЛ за «Флориду Пантерз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». В КХЛ Дадонов дважды завоевывал Кубок Гагарина с петербургским СКА. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.