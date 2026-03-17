Малкин заявил, что рассчитывает провести в НХЛ еще два сезона

«Пока я ничего не могу сказать. Мы с Дубасом разговаривали, наверное, две недели назад. Он сказал, что мы поговорим этим летом. Меня это устраивает. У нас осталось 15 игр, плюс, надеюсь, плей-офф. Я просто хочу играть. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я сказал: “Да”. Он сказал: “Не волнуйся, мы поговорим после сезона”. Меня это устраивает. Я чувствую себя отлично. Я хочу играть и в следующем сезоне. Может быть, ещё два сезона. Кто знает? Это просто бизнес», — сказал Малкин.