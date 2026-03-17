Малкин заявил, что рассчитывает провести в НХЛ еще два сезона

Нынешнее соглашение 39-летнего россиянина с «Питтсбургом» рассчитано до конца текущего сезона.
«Пока я ничего не могу сказать. Мы с Дубасом разговаривали, наверное, две недели назад. Он сказал, что мы поговорим этим летом. Меня это устраивает. У нас осталось 15 игр, плюс, надеюсь, плей-офф. Я просто хочу играть. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я сказал: “Да”. Он сказал: “Не волнуйся, мы поговорим после сезона”. Меня это устраивает. Я чувствую себя отлично. Я хочу играть и в следующем сезоне. Может быть, ещё два сезона. Кто знает? Это просто бизнес», — сказал Малкин.
Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1437 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1576 (596+980) очков.
В этом сезоне Малкин провел 47 матчей и набрал 50 (15+35) очков. Впервые с сезона-2022/23 он набирает в среднем более одного очка за игру.
«Питтсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на семь очков. В четверг, 19 марта, команды сыграют друг с другом на льду «ураганов».