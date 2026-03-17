Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.07
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Малкин заявил, что рассчитывает провести в НХЛ еще два сезона

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил о намерении продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне и подписать с «пингвинами» новый контракт. Об этом сообщает журналист Джош Йохе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Нынешнее соглашение 39-летнего россиянина с «Питтсбургом» рассчитано до конца текущего сезона.

«Пока я ничего не могу сказать. Мы с Дубасом разговаривали, наверное, две недели назад. Он сказал, что мы поговорим этим летом. Меня это устраивает. У нас осталось 15 игр, плюс, надеюсь, плей-офф. Я просто хочу играть. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я сказал: “Да”. Он сказал: “Не волнуйся, мы поговорим после сезона”. Меня это устраивает. Я чувствую себя отлично. Я хочу играть и в следующем сезоне. Может быть, ещё два сезона. Кто знает? Это просто бизнес», — сказал Малкин.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1437 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1576 (596+980) очков.

В этом сезоне Малкин провел 47 матчей и набрал 50 (15+35) очков. Впервые с сезона-2022/23 он набирает в среднем более одного очка за игру.

«Питтсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на семь очков. В четверг, 19 марта, команды сыграют друг с другом на льду «ураганов».

Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.45
