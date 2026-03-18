Кучеров оформил хет‑трик и отдал две голевые передачи в матче НХЛ

У гостей хет-трик оформил Никита Кучеров (19', 21', 58'), еще по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвес (6'), Энтони Сирелли (45') и Брэндон Хэйгел (57'). У хозяев отличились Бобби Макманн (22') и Джаред Макканн (30').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин оформил седьмой хет-трик в карьере в НХЛ, а также принял участие в четвертой и пятой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи.
Всего на счету Кучерова после 62 сыгранных матчей 111 (37+74) набранных очков. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров, опередив нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (110). Лидерство сохраняет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (115).
До конца регулярного чемпионата «Эдмонтону» осталось провести 13 матчей, в то время как «Тампе» и «Колорадо» — по 16. Таким образом, Кучеров и Маккиннон имеют на своем счету на три игры больше по сравнению с Макдэвидом.
Кроме того, Кучеров в пятый раз в НХЛ достиг отметки 110 очков за сезон и повторил рекорд для игроков не из Северной Америки по этому показателю, который принадлежит словаку Петеру Штястны.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и одержал 31-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на четыре очка. В пятницу, 20 марта, «молнии» на выезде сыграют против «Ванкувера».
«Сиэтл» занимает восьмое место на Западе. В этот же день «кракен» на выезде сыграет против «Нэшвилла».
Дэн Байлсма
Джон Купер
Филипп Грубауэр
(00:00-57:07)
Андрей Василевский
Филипп Грубауэр
(c 57:16)
05:45
Гейдж Гонсалвес
(Джейк Гюнцель, Брэйден Пойнт)
12:42
Шейн Райт
14:35
Райкер Эванс
16:35
Кори Перри
18:49
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
20:57
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
21:07
Бобби Макманн
(Мэттью Бенайерс)
27:42
Даррен Рэддиш
29:46
Джаред Маккэн
(Филипп Грубауэр, Джордан Эберле)
30:28
Шарль-Эдуард Д'Астус
40:41
Бен Майерс
40:41
Янни Гурд
44:35
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
55:06
Бобби Макманн
56:54
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Гейдж Гонсалвес)
57:16
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
