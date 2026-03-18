15:30
Сибирь
:
СКА
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
17:00
Сочи
:
Ак Барс
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
19:30
Динамо М
:
Адмирал
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Баффало
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
3
:
Нэшвилл
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Каролина
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Бостон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Айлендерс
3
Кучеров оформил хет‑трик и отдал две голевые передачи в матче НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Сиэтл» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Никита Кучеров (19', 21', 58'), еще по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвес (6'), Энтони Сирелли (45') и Брэндон Хэйгел (57'). У хозяев отличились Бобби Макманн (22') и Джаред Макканн (30').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин оформил седьмой хет-трик в карьере в НХЛ, а также принял участие в четвертой и пятой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи.

Всего на счету Кучерова после 62 сыгранных матчей 111 (37+74) набранных очков. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров, опередив нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (110). Лидерство сохраняет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (115).

До конца регулярного чемпионата «Эдмонтону» осталось провести 13 матчей, в то время как «Тампе» и «Колорадо» — по 16. Таким образом, Кучеров и Маккиннон имеют на своем счету на три игры больше по сравнению с Макдэвидом.

Кроме того, Кучеров в пятый раз в НХЛ достиг отметки 110 очков за сезон и повторил рекорд для игроков не из Северной Америки по этому показателю, который принадлежит словаку Петеру Штястны.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и одержал 31-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на четыре очка. В пятницу, 20 марта, «молнии» на выезде сыграют против «Ванкувера».

«Сиэтл» занимает восьмое место на Западе. В этот же день «кракен» на выезде сыграет против «Нэшвилла».

Сиэтл
2:6
0:2, 2:1, 0:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
18.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Джон Купер
Вратари
Филипп Грубауэр
(00:00-57:07)
Андрей Василевский
Филипп Грубауэр
(c 57:16)
1-й период
05:45
Гейдж Гонсалвес
(Джейк Гюнцель, Брэйден Пойнт)
12:42
Шейн Райт
14:35
Райкер Эванс
16:35
Кори Перри
18:49
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
2-й период
20:57
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
21:07
Бобби Макманн
(Мэттью Бенайерс)
27:42
Даррен Рэддиш
29:46
Джаред Маккэн
(Филипп Грубауэр, Джордан Эберле)
30:28
Шарль-Эдуард Д'Астус
3-й период
40:41
Бен Майерс
40:41
Янни Гурд
44:35
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
55:06
Бобби Макманн
56:54
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Гейдж Гонсалвес)
57:16
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
Статистика
Сиэтл
Тампа-Бэй
Штрафное время
11
11
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
