Набравшего пять очков россиянина признали первой звездой дня НХЛ

В ночь на 18 марта «Тампа» уверенно переиграла «Сиэтл» на его льду со счетом 6:2. В составе победителей шайбы забросили Гейдж Гонсалвес (6-я минута), Кучеров (19, 21, 58), Энтони Сирелли (45) и Брэндон Хэйгел (57). У «Сиэтла» отличились Бобби Макмэнн (22), Джаред Макканн (30).
Кучеров также отметился двумя голевыми передачами, набрал пять очков (3+2) и после 62 матчей форвард заработал 111 очков (37 голов + 74 передачи). Благодаря этому результату 32-летний россиянин поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, обойдя Натана Маккиннона (110). Лидирует Коннор Макдэвид с 115 очками.
Второй звездой дня стал шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон. Хоккеист забросил две шайбы во встрече против «Флориды» (5:2). Третьей звездой признан вратарь «Баффало» Укко‑Пекка Луукконен, сыгравший «на ноль» в матче с «Вегасом» (2:0). На счету финского голкипера 27 сэйвов.
Дэн Байлсма
Джон Купер
Филипп Грубауэр
(00:00-57:07)
Андрей Василевский
Филипп Грубауэр
(c 57:16)
05:45
Гейдж Гонсалвес
(Джейк Гюнцель, Брэйден Пойнт)
12:42
Шейн Райт
14:35
Райкер Эванс
16:35
Кори Перри
18:49
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
20:57
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
21:07
Бобби Макманн
(Мэттью Бенайерс)
27:42
Даррен Рэддиш
29:46
Джаред Маккэн
(Филипп Грубауэр, Джордан Эберле)
30:28
Шарль-Эдуард Д'Астус
40:41
Бен Майерс
40:41
Янни Гурд
44:35
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
55:06
Бобби Макманн
56:54
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Гейдж Гонсалвес)
57:16
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит