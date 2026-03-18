Один из лучших бомбардиров НХЛ выбыл до конца сезона

15 марта «Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 3:1. На четвертой минуте матча с «Предаторз» немецкий форвард забросил шайбу в большинстве, открыв счет. После этого он столкнулся с бортом из-за силового приема форварда «Предаторз» Оззи Висблатта. Драйзайтль покинул площадку, но вскоре вернулся и сыграл еще две смены. Однако во втором и третьем периодах он уже не появлялся на льду.
Сообщается, что немец получил повреждение нижней части тела. Отмечается, что форвард пропустит матчи до конца нынешнего регулярного сезона.
В текущем сезоне Драйзайтль провел 65 матчей за «Эдмонтон», в которых набрал 97 (35+62) очков. Это второй результат в команде после Коннора Макдэвида (114). «Эдмонтон» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 68 матчей.
Драйзайтлю 30 лет, он был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ в 2014 году под общим третьим номером. В регулярных чемпионатах немец набрал 1053 очка (434 гола + 619 результативных передачи) в 855 матчах.
Немецкий хоккеист является пятикратным участником Матча звезд НХЛ (2019, 2020, 2022−2024). В 2020 году Драйзайтль удостоился приза самому ценному игроку сезона («Харт трофи»), лучшему бомбардиру регулярного чемпионата («Арт Росс трофи») и лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги («Тед Линдсей Эворд»). В том же году он попал в первую команду НХЛ по итогам сезона.
Крис Ноблок
Райан Варсофски
Коннор Ингрэм
Алекс Неделькович
(00:00-56:36)
Алекс Неделькович
(c 58:11)
01:51
Йон Клингберг
03:31
Зак Хаймэн
07:24
Дмитрий Орлов
(Кифер Шервуд, Александр Веннберг)
09:10
Винсент Дешарне
10:00
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
11:15
Коннор Мерфи
(Джек Рословик, Джейсон Дикинсон)
14:18
Василий Подколзин
(Адам Хенрик)
28:17
Павол Регенда
(Адам Годетт, Марио Ферраро)
34:36
Кифер Шервуд
(Дмитрий Орлов)
40:31
Маклин Селебрини
44:49
Макс Джонс
(Адам Хенрик, Трент Фредерик)
48:12
Зак Хаймэн
(Маттиас Экхольм, Мэтт Савой)
58:11
Кифер Шервуд
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит