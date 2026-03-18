Один из лучших бомбардиров НХЛ выбыл до конца сезона

15 марта «Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 3:1. На четвертой минуте матча с «Предаторз» немецкий форвард забросил шайбу в большинстве, открыв счет. После этого он столкнулся с бортом из-за силового приема форварда «Предаторз» Оззи Висблатта. Драйзайтль покинул площадку, но вскоре вернулся и сыграл еще две смены. Однако во втором и третьем периодах он уже не появлялся на льду.