Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.00
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.93
X
4.94
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.45
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.16
X
4.63
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.95
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
19.03
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
19.03
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Один из лучших бомбардиров НХЛ выбыл до конца сезона

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль получил повреждение и пропустит остаток текущего регулярного сезона НХЛ, сообщает пресс‑служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

15 марта «Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 3:1. На четвертой минуте матча с «Предаторз» немецкий форвард забросил шайбу в большинстве, открыв счет. После этого он столкнулся с бортом из-за силового приема форварда «Предаторз» Оззи Висблатта. Драйзайтль покинул площадку, но вскоре вернулся и сыграл еще две смены. Однако во втором и третьем периодах он уже не появлялся на льду.

Сообщается, что немец получил повреждение нижней части тела. Отмечается, что форвард пропустит матчи до конца нынешнего регулярного сезона.

В текущем сезоне Драйзайтль провел 65 матчей за «Эдмонтон», в которых набрал 97 (35+62) очков. Это второй результат в команде после Коннора Макдэвида (114). «Эдмонтон» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 68 матчей.

Драйзайтлю 30 лет, он был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ в 2014 году под общим третьим номером. В регулярных чемпионатах немец набрал 1053 очка (434 гола + 619 результативных передачи) в 855 матчах.

Немецкий хоккеист является пятикратным участником Матча звезд НХЛ (2019, 2020, 2022−2024). В 2020 году Драйзайтль удостоился приза самому ценному игроку сезона («Харт трофи»), лучшему бомбардиру регулярного чемпионата («Арт Росс трофи») и лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги («Тед Линдсей Эворд»). В том же году он попал в первую команду НХЛ по итогам сезона.

Эдмонтон
5:3
3:1, 0:2, 2:0
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
18.03.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Райан Варсофски
Вратари
Коннор Ингрэм
Алекс Неделькович
(00:00-56:36)
Алекс Неделькович
(c 58:11)
1-й период
01:51
Йон Клингберг
03:31
Зак Хаймэн
07:24
Дмитрий Орлов
(Кифер Шервуд, Александр Веннберг)
09:10
Винсент Дешарне
10:00
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
11:15
Коннор Мерфи
(Джек Рословик, Джейсон Дикинсон)
14:18
Василий Подколзин
(Адам Хенрик)
2-й период
28:17
Павол Регенда
(Адам Годетт, Марио Ферраро)
34:36
Кифер Шервуд
(Дмитрий Орлов)
3-й период
40:31
Маклин Селебрини
44:49
Макс Джонс
(Адам Хенрик, Трент Фредерик)
48:12
Зак Хаймэн
(Маттиас Экхольм, Мэтт Савой)
58:11
Кифер Шервуд
Статистика
Эдмонтон
Сан-Хосе
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит