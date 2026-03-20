Мичков и Панарин отличились в матче друг против друга в НХЛ

«Филадельфия» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Куинтон Байфилд (20'), Анже Копитар (21') и Артемий Панарин (51'). У гостей забивали Трэвис Конекны (21'), Ноа Кейтс (25') и Трэвис Сэнхайм (27'). Победу «Филадельфии» принес точный бросок Матвея Мичкова в послематчевой серии буллитов.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан второй звездой матча. Помимо победного буллита 21-летний россиянин поучаствовал в двух последних шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету Мичкова после 67 сыгранных матчей 36 (16+20) набранных очков.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. 34-летний россиянин забросил 23-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство, а также принял участие во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. При этом Панарин не сумел реализовать свою попытку в послематчевой буллитной серии. Всего на его счету после 64 сыгранных матчей 72 (23+49) набранных очка.

«Филадельфия» выиграла четыре из пяти последних матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В субботу, 21 марта, «летчики» на выезде сыграют против «Сан-Хосе».

«Лос-Анджелес» идет на восьмом месте на Западе. В тот же день «короли» дома сыграют против «Баффало».

Лос-Анджелес
3:4
1:0, 1:3, 1:0, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
20.03.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Ди Джей Смит
Рик Токкет
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-01:00)
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
Дарси Кемпер
(01:32-39:31)
Дарси Кемпер
(39:44-65:00)
1-й период
01:32
Оуэн Типпетт
19:31
Куинтон Байфилд
(Тревор Мур, Алекс Лаферрье)
2-й период
20:26
Трэвис Конекны
(Алекс Бамп, Расмус Ристолайнен)
20:47
Анже Копитар
(Бренд Кларк, Артемий Панарин)
24:12
Ноа Кэйтс
(Матвей Мичков, Расмус Ристолайнен)
26:59
Трэвис Санхейм
(Ноа Кэйтс, Матвей Мичков)
33:03
Трэвис Конекны
35:03
Дрю Даути
39:44
Ноа Кэйтс
3-й период
43:52
Артемий Панарин
48:49
Матвей Мичков
50:28
Артемий Панарин
(Скотт Лотон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тревор Зеграс
(Филадельфия)
Статистика
Лос-Анджелес
Филадельфия
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит