Мичков и Панарин отличились в матче друг против друга в НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. 34-летний россиянин забросил 23-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство, а также принял участие во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. При этом Панарин не сумел реализовать свою попытку в послематчевой буллитной серии. Всего на его счету после 64 сыгранных матчей 72 (23+49) набранных очка.