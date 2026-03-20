В «Вашингтоне» допустили уход Овечкина из команды этим летом

Действующий контракт 40-летнего россиянина со «столичными» истекает в конце текущего сезона. На данный момент Овечкин не определился, продлит ли он контракт с «Вашингтоном», вернется играть в Россию или завершит карьеру.
«Трудно оценить вероятность в процентах, но я думаю, что это вполне возможно. Понимаете, у него есть свой процесс, который он хочет пройти. Он хочет поговорить об этом с семьей, близкими, с Тедом Леонсисом (владелец “Вашингтона” — прим. ред.), с Маклелланом (президент “Вашингтона” по хоккейным операциям — прим. ред.), со мной. Он не будет торопиться и сделает все в своё время. Это может произойти ближе к концу сезона или в межсезонье. Он сделает это так, как захочет, и мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием», — сказал Патрик.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 69 сыгранных матчей, в которых он набрал 52 (25+27) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.
На данный момент на счету Овечкина 999 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 17 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 13 матчей.
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков. В субботу, 21 марта, «столичные» дома сыграют против «Нью-Джерси».
