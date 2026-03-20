Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
В «Вашингтоне» допустили уход Овечкина из команды этим летом

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик оценил вероятность ухода капитана команды Александра Овечкина из клуба в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает Daily Faceoff.

Действующий контракт 40-летнего россиянина со «столичными» истекает в конце текущего сезона. На данный момент Овечкин не определился, продлит ли он контракт с «Вашингтоном», вернется играть в Россию или завершит карьеру.

«Трудно оценить вероятность в процентах, но я думаю, что это вполне возможно. Понимаете, у него есть свой процесс, который он хочет пройти. Он хочет поговорить об этом с семьей, близкими, с Тедом Леонсисом (владелец “Вашингтона” — прим. ред.), с Маклелланом (президент “Вашингтона” по хоккейным операциям — прим. ред.), со мной. Он не будет торопиться и сделает все в своё время. Это может произойти ближе к концу сезона или в межсезонье. Он сделает это так, как захочет, и мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием», — сказал Патрик.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 69 сыгранных матчей, в которых он набрал 52 (25+27) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

На данный момент на счету Овечкина 999 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 17 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 13 матчей.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков. В субботу, 21 марта, «столичные» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Калгари
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
19.03.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 16898 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джим Монтгомери
Вратари
Девин Кули
(00:00-65:00)
Жоэль Хофер
(00:00-65:00)
1-й период
02:34
Коннор Зари
(Райан Строум)
10:10
Пиус Сутер
2-й период
23:47
Дилан Холлоуэй
(Джимми Снаггерад, Роберт Томас)
24:29
Мартин Поспишил
24:29
Джейк Нейберс
24:29
Джейк Нейберс
29:56
Кевин Бол
29:56
Джоэл Фараби
29:56
Тайлер Такер
29:56
Тайлер Такер
38:40
Блэйк Коулмэн
3-й период
56:39
Роберт Томас
57:05
Блэйк Коулмэн
Овертайм
62:23
Павел Бучневич
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джоэл Фараби
(Калгари)
Статистика
Калгари
Сент-Луис
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше