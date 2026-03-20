Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
0
:
Адмирал
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.40
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
1
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.45
П2
4.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.85
П2
5.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.17
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.60
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
5.05
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21.03
Калгари
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
21.03
Юта
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
П1
X
П2

Капризов впервые в сезоне пропустил матч НХЛ из-за травмы

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сыграл в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (1:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В пресс-релизе команды отмечается, что 28-летний россиянин принимал участие в утренней тренировке перед матчем, однако в последний момент было принято решение о его невключении в заявку на игру. Официальная причина — травма нижней части тела. Возвращение Капризова в состав «дикарей» ожидается со дня на день.

В этом сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 69 матчей, в которых набрал 80 (38+42) очков. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне и делит третье место в списке лучших снайперов сезона вместе с Никитой Кучеровым. Выше них располагаются только американец Коул Коуфилд (40) и канадец Натан Маккиннон (45).

Встреча с «Чикаго» стала для россиянина первой пропущенной в этом сезоне.

«Миннесота» проиграла четыре из пяти последних матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на восемь очков. В субботу, 21 марта, «дикари» дома сыграют против «Далласа».

Миннесота
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
20.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19086 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джефф Блэшилл
Вратари
Йеспер Валльстедт
(00:00-57:57)
Спенсер Найт
(00:00-53:37)
Спенсер Найт
(c 53:52)
1-й период
09:51
Райан Хартман
16:22
Илья Михеев
(Эндрю Манджапане)
18:16
Майк Маккэррон
18:16
Зак Богосян
18:16
Илья Михеев
18:16
Луи Кревье
2-й период
22:34
Яков Тренин
31:47
Коннор Бедард
33:04
Мэтт Грызлик
35:47
Нико Штурм
(Хантер Хайт, Брок Фэйбер)
37:45
Райан Хартман
37:45
Райан Хартман
37:45
Вьятт Кайсер
37:45
Вьятт Кайсер
3-й период
45:22
Андре Бураковски
45:47
Райан Грин
53:52
Яков Тренин
55:49
Майк Маккэррон
55:49
Джейкоб Миддлтон
55:49
Райан Донато
55:49
Сэм Ринцель
Статистика
Миннесота
Чикаго
Штрафное время
18
18
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше