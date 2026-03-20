Капризов впервые в сезоне пропустил матч НХЛ из-за травмы

В пресс-релизе команды отмечается, что 28-летний россиянин принимал участие в утренней тренировке перед матчем, однако в последний момент было принято решение о его невключении в заявку на игру. Официальная причина — травма нижней части тела. Возвращение Капризова в состав «дикарей» ожидается со дня на день.
В этом сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 69 матчей, в которых набрал 80 (38+42) очков. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне и делит третье место в списке лучших снайперов сезона вместе с Никитой Кучеровым. Выше них располагаются только американец Коул Коуфилд (40) и канадец Натан Маккиннон (45).
Встреча с «Чикаго» стала для россиянина первой пропущенной в этом сезоне.
«Миннесота» проиграла четыре из пяти последних матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на восемь очков. В субботу, 21 марта, «дикари» дома сыграют против «Далласа».
Джон Хайнс
Джефф Блэшилл
Йеспер Валльстедт
(00:00-57:57)
Спенсер Найт
(00:00-53:37)
Спенсер Найт
(c 53:52)
09:51
Райан Хартман
16:22
Илья Михеев
(Эндрю Манджапане)
18:16
Майк Маккэррон
18:16
Зак Богосян
18:16
Илья Михеев
18:16
Луи Кревье
22:34
Яков Тренин
31:47
Коннор Бедард
33:04
Мэтт Грызлик
35:47
Нико Штурм
(Хантер Хайт, Брок Фэйбер)
37:45
Райан Хартман
37:45
Райан Хартман
37:45
Вьятт Кайсер
37:45
Вьятт Кайсер
45:22
Андре Бураковски
45:47
Райан Грин
53:52
Яков Тренин
55:49
Майк Маккэррон
55:49
Джейкоб Миддлтон
55:49
Райан Донато
55:49
Сэм Ринцель
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит