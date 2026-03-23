Репортер НХЛ и трое ее детей погибли при пожаре в своем доме

Трагедия произошла ранним утром в субботу, 21 марта. Соседи вызвали пожарных, увидев пламя, вырывающееся через крышу. К моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем. Внутри были обнаружены тела 37-летней журналистки, троих детей и собаки.
«Вся семья Национальной хоккейной лиги молится за семью Пирс и выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Джесси Пирс и ее троих маленьких детей», — сказано в заявлении НХЛ.
Пирс работала в НХЛ на протяжении последних 10 сезонов. Она освещала хоккей в Миннеаполисе и Сент-Поле, регулярно писала материалы о местной команде «Миннесоте Уайлд», за которую выступают российские хоккеисты Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин.
У погибшей журналистки и ее детей остался муж и отец Майк Хинрикс.