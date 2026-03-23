Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.90
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.01
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.92
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Репортер НХЛ и трое ее детей погибли при пожаре в своем доме

Репортер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джесси Пирс погибла вместе с тремя детьми при пожаре в собственном доме в Миннесоте. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: John Locher/AP/TASS

Трагедия произошла ранним утром в субботу, 21 марта. Соседи вызвали пожарных, увидев пламя, вырывающееся через крышу. К моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем. Внутри были обнаружены тела 37-летней журналистки, троих детей и собаки.

«Вся семья Национальной хоккейной лиги молится за семью Пирс и выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Джесси Пирс и ее троих маленьких детей», — сказано в заявлении НХЛ.

Пирс работала в НХЛ на протяжении последних 10 сезонов. Она освещала хоккей в Миннеаполисе и Сент-Поле, регулярно писала материалы о местной команде «Миннесоте Уайлд», за которую выступают российские хоккеисты Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин.

У погибшей журналистки и ее детей остался муж и отец Майк Хинрикс.

