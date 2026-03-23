В сезоне-2026/27 НХЛ проведет два матча в Финляндии

Национальная хоккейная лига официально объявила о проведении двух матчей регулярного чемпионата в столице Финляндии. В ноябре на льду «Вейккаус арены» в Хельсинки встретятся «Каролина Харрикейнз» и «Сиэтл Кракен». Игры запланированы на 12 и 14 ноября.
Эти встречи станут частью европейского тура лиги, который проводится уже 13 сезонов подряд. Всего за пределами Северной Америки прошло 48 матчей регулярного чемпионата, 11 из них — в Финляндии. Семь из этих встреч принимал Хельсинки.
Ранее НХЛ также сообщила о других заокеанских играх. В декабре «Оттава Сенаторз» и «Чикаго Блэкхокс» сыграют в Германии. Матчи пройдут 18 и 20 декабря на арене «ПСД Банк Доум» в Дюссельдорфе. Это первые матчи лиги в Германии за последние 15 лет.
«Каролина Харрикейнз» в текущем сезоне возглавляет Столичный дивизион с 96 набранными очками. «Сиэтл Кракен» занимает пятую строчку в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 71 балл.