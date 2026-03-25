Чинахов забил за «Питтсбург» в третьем матче подряд

У «Пингвинз» шайбы забросили российский форвард Егор Чинахов (9-я минута) и швед Рикард Ракелль (52). Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отметился голевой передачей. 39-летний нападающий Евгений Малкин не принял участия в матче из-за травмы.
Чинахов забил за «Пингвинз» в третьей игре кряду. Ранее он поразил ворота «Каролины» (1:5) и «Виннипега» (5:4). Шайба в матче с «Эвеланш» стала для Чинахова 17-й в текущем сезоне — он установил личный рекорд.
В составе победителей шайбы на счету Натана Маккиннона (5-я минута), Сэм Малински (16), Росс Колтон (57), Паркер Келли (18), еще дважды отличился Мартин Нечас (17, 38). Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, а нападающий Захар Бардаков очков в матче не набрал.
В текущем сезоне НХЛ на счету 25-летнего Чинахова за 62 проведенных матча 32 (17+15) набранных очка.
«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд и с 86 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» одержал третью победу кряду. Команда лидирует в Западной конференции с 104 баллами.
Дэн Мьюз
Джаред Беднар
Артур Шилов
(00:00-56:10)
Скотт Уэджвуд
Артур Шилов
(c 56:20)
04:57
Нэйтан Маккиннон
08:09
Егор Чинахов
(Крис Летанг, Самуэль Жирар)
15:24
Сэм Малински
16:39
Ноэль Аччиари
16:44
Мартин Нечас
(Брок Нельсон, Кэйл Макар)
17:19
Паркер Келли
(Назем Кадри)
28:25
Назем Кадри
28:25
Назем Кадри
37:29
Мартин Нечас
(Сэм Малински, Девон Тэйвз)
41:57
Брент Бернс
42:54
Джош Мэнсон
44:01
Энтони Манта
44:01
12909
45:28
Крис Летанг
46:49
Брайан Раст
51:47
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
56:20
Росс Колтон
(Джек Друри, Валерий Ничушкин)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит