Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.94
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.94
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.84
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.84
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

Чинахов забил за «Питтсбург» в третьем матче подряд

«Питтсбург» на своей арене проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Пингвинз» шайбы забросили российский форвард Егор Чинахов (9-я минута) и швед Рикард Ракелль (52). Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отметился голевой передачей. 39-летний нападающий Евгений Малкин не принял участия в матче из-за травмы.

Чинахов забил за «Пингвинз» в третьей игре кряду. Ранее он поразил ворота «Каролины» (1:5) и «Виннипега» (5:4). Шайба в матче с «Эвеланш» стала для Чинахова 17-й в текущем сезоне — он установил личный рекорд.

В составе победителей шайбы на счету Натана Маккиннона (5-я минута), Сэм Малински (16), Росс Колтон (57), Паркер Келли (18), еще дважды отличился Мартин Нечас (17, 38). Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, а нападающий Захар Бардаков очков в матче не набрал.

В текущем сезоне НХЛ на счету 25-летнего Чинахова за 62 проведенных матча 32 (17+15) набранных очка.

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд и с 86 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» одержал третью победу кряду. Команда лидирует в Западной конференции с 104 баллами.

Питтсбург
2:6
1:4, 0:1, 1:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
25.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18307 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Джаред Беднар
Вратари
Артур Шилов
(00:00-56:10)
Скотт Уэджвуд
Артур Шилов
(c 56:20)
1-й период
04:57
Нэйтан Маккиннон
08:09
Егор Чинахов
(Крис Летанг, Самуэль Жирар)
15:24
Сэм Малински
16:39
Ноэль Аччиари
16:44
Мартин Нечас
(Брок Нельсон, Кэйл Макар)
17:19
Паркер Келли
(Назем Кадри)
2-й период
28:25
Назем Кадри
28:25
Назем Кадри
37:29
Мартин Нечас
(Сэм Малински, Девон Тэйвз)
3-й период
41:57
Брент Бернс
42:54
Джош Мэнсон
44:01
Энтони Манта
44:01
12909
45:28
Крис Летанг
46:49
Брайан Раст
51:47
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
56:20
Росс Колтон
(Джек Друри, Валерий Ничушкин)
Статистика
Питтсбург
Колорадо
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
