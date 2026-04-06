Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

СМИ: Никита Кучеров лидирует в гонке за «Харт Трофи»

Вероятность его победы по данным СМИ составляет 42%

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассматривается как главный претендент на «Харт Трофи» — награду самому ценному игроку регулярного чемпионата, согласно прогнозам Kalshi. Эти данные были опубликованы пресс-службой Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.

По прогнозу, шансы Кучерова на победу составляют 42%. На втором месте находится форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 39%, а третью позицию занимает нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини — 19%.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провёл 70 матчей и набрал 125 очков (42 гола + 83 передачи). В списке бомбардиров НХЛ сезона 2025/2026 Кучеров занимает второе место, уступая форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, у которого 126 очков (43+83).

Тампа-Бэй
3:1
0:0, 0:1, 3:0
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Марко Штурм
Вратари
Андрей Василевский
Джереми Суэймен
(00:00-57:43)
Джереми Суэймен
(c 58:27)
1-й период
09:47
Даррен Рэддиш
17:47
Понтус Хольмберг
2-й период
26:47
Кейси Миттельштадт
(Виктор Арвидссон, Павел Заха)
28:43
Шарль-Эдуард Д'Астус
32:16
Фрейзер Минтен
3-й период
42:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Оливер Бьоркстранд)
44:31
Шарль-Эдуард Д'Астус
54:29
Даррен Рэддиш
(Янис Мозер)
58:27
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Райан Макдона)
Статистика
Тампа-Бэй
Бостон
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
