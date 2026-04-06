СМИ: Никита Кучеров лидирует в гонке за «Харт Трофи»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассматривается как главный претендент на «Харт Трофи» — награду самому ценному игроку регулярного чемпионата, согласно прогнозам Kalshi. Эти данные были опубликованы пресс-службой Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.
По прогнозу, шансы Кучерова на победу составляют 42%. На втором месте находится форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 39%, а третью позицию занимает нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини — 19%.
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провёл 70 матчей и набрал 125 очков (42 гола + 83 передачи). В списке бомбардиров НХЛ сезона 2025/2026 Кучеров занимает второе место, уступая форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, у которого 126 очков (43+83).
Джон Купер
Марко Штурм
Андрей Василевский
Джереми Суэймен
(00:00-57:43)
Джереми Суэймен
(c 58:27)
09:47
Даррен Рэддиш
17:47
Понтус Хольмберг
26:47
Кейси Миттельштадт
(Виктор Арвидссон, Павел Заха)
28:43
Шарль-Эдуард Д'Астус
32:16
Фрейзер Минтен
42:13
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Оливер Бьоркстранд)
44:31
Шарль-Эдуард Д'Астус
54:29
Даррен Рэддиш
(Янис Мозер)
58:27
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Райан Макдона)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит