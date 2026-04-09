Александр Овечкин номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

«Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. На получение премии номинируются по одному игроку из каждой команды лиги. Победителя определят члены Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA).
Трофей вручается с 1968 года. Еще ни разу награда не присуждалась хоккеисту из России. В прошлом году приз получил канадский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.
Чаще всего награда доставалась игрокам из Канады и США. Всего шесть раз приз получали хоккеисты из Европы — шведы Андерс Хедберг, Робин Ленер и Оскар Линдблум, финны Теему Селянне и Саку Койву, а также чех Яромир Ягр.
В сезоне-2025/26 на счету Овечкина после 78 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне. Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
На данный момент у 40‑летнего Овечкина 928 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф у россиянина 1005 голов, это второй показатель после канадца Уэйна Гретцки (1016).