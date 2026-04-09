Александр Овечкин номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщает TSN.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. На получение премии номинируются по одному игроку из каждой команды лиги. Победителя определят члены Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA).

Трофей вручается с 1968 года. Еще ни разу награда не присуждалась хоккеисту из России. В прошлом году приз получил канадский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

Чаще всего награда доставалась игрокам из Канады и США. Всего шесть раз приз получали хоккеисты из Европы — шведы Андерс Хедберг, Робин Ленер и Оскар Линдблум, финны Теему Селянне и Саку Койву, а также чех Яромир Ягр.

В сезоне-2025/26 на счету Овечкина после 78 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне. Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

На данный момент у 40‑летнего Овечкина 928 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф у россиянина 1005 голов, это второй показатель после канадца Уэйна Гретцки (1016).

