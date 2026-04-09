Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летним юбилеем

Овечкин и Акинфеев являются ровесниками. Контракты обоих с их клубами заканчиваются летом 2026 года. Пока информации о продлении контракта футболиста с ЦСКА не было. Акинфеев выступает за «армейцев» всю карьеру, начиная с 2003 года. Овечкин также не принял решения о том, булет ли он продолжать карьеру в «Вашингтоне», в котором также провел практически весь игровой путь.