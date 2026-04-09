Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летним юбилеем

Спортсмены — ровесники друг друга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с юбилеем.

В среду, 8 апреля, шестикратному чемпиону России по футболу исполнилось 40 лет.

«Игорь, привет! Хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать успехов тебе и твоей семье. Здоровья, любви, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Обнимаю, дорогой! С днем рождения», — сказал Овечкин.

Овечкин и Акинфеев являются ровесниками. Контракты обоих с их клубами заканчиваются летом 2026 года. Пока информации о продлении контракта футболиста с ЦСКА не было. Акинфеев выступает за «армейцев» всю карьеру, начиная с 2003 года. Овечкин также не принял решения о том, булет ли он продолжать карьеру в «Вашингтоне», в котором также провел практически весь игровой путь.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше