Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летним юбилеем

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с юбилеем.
В среду, 8 апреля, шестикратному чемпиону России по футболу исполнилось 40 лет.
«Игорь, привет! Хочу поздравить тебя с днем рождения, пожелать успехов тебе и твоей семье. Здоровья, любви, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Обнимаю, дорогой! С днем рождения», — сказал Овечкин.
Овечкин и Акинфеев являются ровесниками. Контракты обоих с их клубами заканчиваются летом 2026 года. Пока информации о продлении контракта футболиста с ЦСКА не было. Акинфеев выступает за «армейцев» всю карьеру, начиная с 2003 года. Овечкин также не принял решения о том, булет ли он продолжать карьеру в «Вашингтоне», в котором также провел практически весь игровой путь.