Кросби считает большой честью возможность играть с Овечкиным

Накануне «Питтсбург» на выезде уступил «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). Для «Кэпиталз» это была заключительная игра регулярного сезона на домашней арене. Капитаны команд — Овечкин и Кросби — провели сотый матч друг против друга в НХЛ с учетом плей-офф.
«Он оказал огромное влияние на хоккей как на льду, так и за его пределами. К нему предъявлялись очень высокие требования, и я думаю, он их оправдал, если не превзошел. Как вообще можно соответствовать таким ожиданиям? Но быть величайшим бомбардиром всех времен и делать то, что он делал, так стабильно, — это очень впечатляет. Для меня большая честь, что у меня была возможность играть с ним все эти годы», — приводит слова Кросби пресс-служба «Питтсбурга».
После матча игроки «Питтсбурга» попытались провести традиционную церемонию рукопожатий, но Александр Овечкин дал понять, что делать этого не нужно. Это стандартная процедура в НХЛ для игроков, которые завершают карьеру в лиге. Таким образом, многие посчитали эти действия Овечкина намеком на то, что он проведет в НХЛ еще один сезон.
Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 81 сыгранный матч, в которых он набрал 63 (32+31) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром и снайпером команды.
Спенсер Карбери
Дэн Мьюз
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-56:25)
Стюарт Скиннер
(c 57:16)
10:48
Мартин Фехервари
18:51
Сидни Кросби
32:22
Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
35:37
Мартин Фехервари
55:50
Коннор Макмайкл
(Райан Леонард, Мартин Фехервари)
57:16
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
