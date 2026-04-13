19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
«Он все еще голоден». Малкин — о будущем Овечкина в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжит карьеру в НХЛ и останется в лиге на следующий сезон. Об этом сообщает RMNB.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью «Вашингтон» дома обыграл «Питтсбург» (3:0) и сохранил шансы на плей-офф НХЛ. После матча Овечкин отказался от традиционной церемонии обмена рукопожатиями с игроками команды-соперника, которая проводится для игроков, завершающих карьеру в лиге.

«Во-первых, я не верю, что это была наша последняя игра, я думаю, он наверняка вернется в следующем сезоне. Он все еще голоден. Он забил 30 с лишним голов в этом году, и он любит хоккей. Если же это все-таки была последняя игра — мне очень нравилось играть против него. Я дорожу нашей дружбой. Повторюсь, я наслаждался каждым моментом. Он величайший снайпер всех времен. Я играл против него, я играл вместе с ним — это было сплошное удовольствие. А еще он отличный муж и прекрасный друг», — сказал Малкин после матча.

Перед игрой с «Вашингтоном» Малкин посетил дом Овечкина, где они вместе поужинали и имели возможность пообщаться в неформальной обстановке.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и завершает свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 81 сыгранный матч, в которых он набрал 63 (32+31) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром и снайпером команды в этом сезоне.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В заключительном матче регулярного чемпионата, который пройдет в среду, 15 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Коламбуса».

Вашингтон
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
12.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Мьюз
Вратари
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-56:25)
Стюарт Скиннер
(c 57:16)
1-й период
10:48
Мартин Фехервари
18:51
Сидни Кросби
2-й период
32:22
Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
35:37
Мартин Фехервари
3-й период
55:50
Коннор Макмайкл
(Райан Леонард, Мартин Фехервари)
57:16
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
Статистика
Вашингтон
Питтсбург
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше