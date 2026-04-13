«Он все еще голоден». Малкин — о будущем Овечкина в НХЛ

«Во-первых, я не верю, что это была наша последняя игра, я думаю, он наверняка вернется в следующем сезоне. Он все еще голоден. Он забил 30 с лишним голов в этом году, и он любит хоккей. Если же это все-таки была последняя игра — мне очень нравилось играть против него. Я дорожу нашей дружбой. Повторюсь, я наслаждался каждым моментом. Он величайший снайпер всех времен. Я играл против него, я играл вместе с ним — это было сплошное удовольствие. А еще он отличный муж и прекрасный друг», — сказал Малкин после матча.
Перед игрой с «Вашингтоном» Малкин посетил дом Овечкина, где они вместе поужинали и имели возможность пообщаться в неформальной обстановке.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и завершает свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 81 сыгранный матч, в которых он набрал 63 (32+31) очка. 40-летний россиянин является лучшим бомбардиром и снайпером команды в этом сезоне.
«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В заключительном матче регулярного чемпионата, который пройдет в среду, 15 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Коламбуса».
Спенсер Карбери
Дэн Мьюз
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-56:25)
Стюарт Скиннер
(c 57:16)
10:48
Мартин Фехервари
18:51
Сидни Кросби
32:22
Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
35:37
Мартин Фехервари
55:50
Коннор Макмайкл
(Райан Леонард, Мартин Фехервари)
57:16
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
