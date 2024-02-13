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13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

ИИХФ назвала сроки решения по допуску России к ОИ-2026

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — сказал глава ИИХФ Тардиф.

12 февраля ИИХФ объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Решение также распространяется на участие белорусов в олимпийской квалификации, которая пройдет в августе 2024 года.

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал решение словами: «Нас ждет фантастическая весна без России».

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