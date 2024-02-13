ИИХФ назвала сроки решения по допуску России к ОИ-2026

Как сообщает ТАСС, Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — сказал глава ИИХФ Тардиф.

12 февраля ИИХФ объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Решение также распространяется на участие белорусов в олимпийской квалификации, которая пройдет в августе 2024 года.