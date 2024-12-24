Каменский: Идет работа по допуску хоккеистов из РФ к Играм-2026

Валерий Каменский — олимпийский чемпион Калгари 1988 года и серебряный призер Игр в Нагано 10 лет спустя. В чемпионатах СССР выступал за воскресенский «Химик» и ЦСКА. С 1991-го по 2002 год Каменский играл в НХЛ за «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз», и «Нью-Джерси Девилз». В составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли в 1996 году.