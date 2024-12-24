Каменский: Идет работа по допуску хоккеистов из РФ к Играм-2026

«Допуск фигуристов —это маленький положительный знак. Но, для того чтобы нас полноценно допустили, нам нужно работать над этим: федерациям, министерству спорта, и они это делают. Поэтому идет работа, тяжелый труд», — приводит слова Каменского «РБ Спорт».
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.
XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Валерий Каменский — олимпийский чемпион Калгари 1988 года и серебряный призер Игр в Нагано 10 лет спустя. В чемпионатах СССР выступал за воскресенский «Химик» и ЦСКА. С 1991-го по 2002 год Каменский играл в НХЛ за «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз», и «Нью-Джерси Девилз». В составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли в 1996 году.