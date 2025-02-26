«Самый жесткий разговор в моей жизни». Ротенберг рассказал о звонке из Москвы

«Мы тогда оказались на краю пропасти. В тот момент, когда забивал Гусев, я находился на трибуне вместе с нашим аналитическим штабом и тренерами, которые не работали на лавке. В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?



Кто звонил? Не буду говорить. Но это был важный звонок. И, видимо, он как‑то повлиял, потому что в этот момент забил Гусев. Вот такой был энергетический порыв по телефону! Наверное, это был самый жесткий разговор в моей жизни. Но он привел к такой шайбе, что мы сравняли счет, а потом победили. И это произошло одновременно», — сказал Ротенберг.