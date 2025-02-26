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«Самый жесткий разговор в моей жизни». Ротенберг рассказал о звонке из Москвы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном звонке в своей жизни, который случился во время Олимпиады 2018 года в Китае. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

25 февраля 2018 года российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли сборную Германии (4:3 ОТ) в финале Олимпийских игр в Пхенчхане. За 56 секунд до конца основного времени матча Никита Гусев в меньшинстве сравнял счет, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Ротенберг находился в Южной Корее в качестве первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) и руководителя штаба сборных команд России.

«Мы тогда оказались на краю пропасти. В тот момент, когда забивал Гусев, я находился на трибуне вместе с нашим аналитическим штабом и тренерами, которые не работали на лавке. В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?

Кто звонил? Не буду говорить. Но это был важный звонок. И, видимо, он как‑то повлиял, потому что в этот момент забил Гусев. Вот такой был энергетический порыв по телефону! Наверное, это был самый жесткий разговор в моей жизни. Но он привел к такой шайбе, что мы сравняли счет, а потом победили. И это произошло одновременно», — сказал Ротенберг.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине.

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