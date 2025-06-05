В НХЛ не ожидают участия сборной России на Олимпиаде-2026

«На данный момент это так, и я не ожидаю, что что-то изменится. МОК и IIHF сделали заявление о том, что сборная России не будет участвовать в Олимпиаде. На данный момент мы не ожидаем участия России», — сказал Дэйли.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине.
В понедельник, 2 июня, IIHF утвердила состав групп на олимпийский турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.