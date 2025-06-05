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В НХЛ не ожидают участия сборной России на Олимпиаде-2026

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не ожидает участия сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«На данный момент это так, и я не ожидаю, что что-то изменится. МОК и IIHF сделали заявление о том, что сборная России не будет участвовать в Олимпиаде. На данный момент мы не ожидаем участия России», — сказал Дэйли.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине.

В понедельник, 2 июня, IIHF утвердила состав групп на олимпийский турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.