Швейцарские хоккеистки во второй раз выиграли бронзу Олимпиады

Олимпийский женский хоккейный турнир проводится с 1998 года. Только в 2006 году на Играх в итальянском Турине в финале не встретились команды США и Канады. Тогда канадки в решающем матче обыграли шведок (4:1). Пять раз золотые медали завоевывала сборная Канады (2002, 2006, 2010, 2014, 2022), дважды — команда США (1998, 2018).