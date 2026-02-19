Ричмонд
Швейцарские хоккеистки во второй раз выиграли бронзу Олимпиады

Хоккеистки сборной Швейцарии в овертайме переиграли шведок в матче за бронзовые медали.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

Женская сборная Швейцарии по хоккею стала бронзовыми призерами Олимпийских игр в Италии. В матче за третье место швейцарки обыграли в овертайме команду из Швеции со счетом 2:1.

В составе победительниц оличились Синья Лиманн (36-я минута) и Алина Мюллер (70). У проигравших заброшенной шайбой отметилась Мира Юнгакер (32).

Сборная Швейцарии во второй раз завоевала бронзовые медали Олимпиады. Впервые это произошло на Играх в Сочи. В финальном матче позднее в четверг встретятся сборные США и Канады.

Олимпийский женский хоккейный турнир проводится с 1998 года. Только в 2006 году на Играх в итальянском Турине в финале не встретились команды США и Канады. Тогда канадки в решающем матче обыграли шведок (4:1). Пять раз золотые медали завоевывала сборная Канады (2002, 2006, 2010, 2014, 2022), дважды — команда США (1998, 2018).

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. Российские женские и мужские сборные по хоккею в Играх-2026 участие не принимают.