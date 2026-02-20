«Канада пала». Трамп — о победе американских хоккеисток на Играх

Накануне в финале олимпийского турнира американки обыграли сборную Канады (2:1 ОТ) и в третий раз стали олимпийскими чемпионками. Американские хоккеистки сравняли счет за две минуты до конца основного времени, а на пятой минуте овертайма Меган Келлер забросила победную шайбу.
«Канада пала», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, приложив видео с шайбой Келлер.
В декабре 2024 года Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в число 51-го штата США и позже неоднократно возвращался к этой идее в своих публичных выступлениях.
Женская сборная США взяла у команды Канады реванш за поражение в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где «кленовые» одержали победу со счетом 3:2.
США и Канада разыграли между собой в семи из восьми олимпийских финалов. Единственным исключением стал финал Олимпиады-2006 в Турине, где канадские хоккеистки обыграли сборную Швеции (4:1). Всего на счету Канады пять выигранных Олимпиад (2002, 2006, 2010, 2022), у США — три (1998, 2018, 2026).
Сборные США и Канады также могут сыграть друг с другом в финале мужского олимпийского турнира. Для этого канадцам нужно обыграть в полуфинале сборную Финляндии, а американцам — команду Словакии. Полуфиналы пройдут сегодня вечером, а финальная игра состоится в воскресенье, 22 февраля.