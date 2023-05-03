Ротенберг рассказал, зачем в раздевалке сборной России стоит гонг из «Что? Где? Когда?»

«Зачем в раздевалке стоит гонг? Мы провели командное мероприятие по программе “Что? Где? Когда?”, разделились командой по звеньям. Мы продолжили этот ритуал, поэтому в раздевалке теперь стоит гонг из нашей любимой программы. Команда Педана выиграла в этой игре, его же команда выиграла и теннисный турнир. У нас идёт разностороннее развитие. В том числе интеллектуальное, ведь хоккей — это интеллектуальная игра, шахматы на льду. Наша задача — ответить на все вопросы соперника. Соперник задаёт нам каждый раз новые вопросы, мы должны на них отвечать победами, голами, яркой игрой.



У сборной Беларуси под руководством Дмитрия Квартальнова в заначке ещё много вопросов к нам. Что касается командного ритуала, то лучшему игроку матча вручается цепь. Сегодня наш капитан выбрал лучшим вратаря Даниила Исаева, вся команда поздравила его и исполнила победный ритуал. У нас очень хороший микроклимат, для меня это важно. Команда, в которой хороший микроклимат, побеждает всегда», — сказал Ротенберг.