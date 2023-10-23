Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Лада
Хоккей. НХЛ
24.10
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Бостон
13
Хоккей. КХЛ
24.10
Амур
Спартак
Все события
Фоторепортажи
21Этап Гран-при России в Омске
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер чемпион России по хоккею в составе «Динамо» Дмитрий Суханов

Чемпион России по хоккею в составе московского «Динамо» Дмитрий Суханов скончался в возрасте 49 лет.

Динамо М
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Суханов провел практически всю карьеру в составе бело-голубых.

«К сожалению, Дмитрий Суханов ушел из жизни. Пока не знаю, что точно стало причиной смерти, но, скорее всего, у него оторвался тромб. Завтра будет прощание, а потом его повезут в Тольятти, где и похоронят», — приводит слова бывшего игрока «Динамо» Евгения Грибко «РИА Новости Спорт».

В составе московского «Динамо» Дмитрий Суханов стал абсолютным чемпионом России в 1993 году, чемпионом Межнациональной хоккейной лиги и обладателем Кубка лиги в 1995 году, финалистом Евролиги в 1997 году. Профессиональную карьеру Суханов завершил в 1997 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко из совместной фотографии
В Москве арестован боец ММА за оправдание терроризма: видео
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь