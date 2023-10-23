Умер чемпион России по хоккею в составе «Динамо» Дмитрий Суханов

«К сожалению, Дмитрий Суханов ушел из жизни. Пока не знаю, что точно стало причиной смерти, но, скорее всего, у него оторвался тромб. Завтра будет прощание, а потом его повезут в Тольятти, где и похоронят», — приводит слова бывшего игрока «Динамо» Евгения Грибко «РИА Новости Спорт».