Умер чемпион России по хоккею в составе «Динамо» Дмитрий Суханов
Чемпион России по хоккею в составе московского «Динамо» Дмитрий Суханов скончался в возрасте 49 лет.
Динамо М
Чемпион России по хоккею в составе московского «Динамо» Дмитрий Суханов скончался в возрасте 49 лет.
Суханов провел практически всю карьеру в составе бело-голубых.
«К сожалению, Дмитрий Суханов ушел из жизни. Пока не знаю, что точно стало причиной смерти, но, скорее всего, у него оторвался тромб. Завтра будет прощание, а потом его повезут в Тольятти, где и похоронят», — приводит слова бывшего игрока «Динамо» Евгения Грибко «РИА Новости Спорт».
В составе московского «Динамо» Дмитрий Суханов стал абсолютным чемпионом России в 1993 году, чемпионом Межнациональной хоккейной лиги и обладателем Кубка лиги в 1995 году, финалистом Евролиги в 1997 году. Профессиональную карьеру Суханов завершил в 1997 году.